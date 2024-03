Χεβρώνα: Παλαιστίνιος ιμάμης σκοτώθηκε αφότου άνοιξε πυρ σε εβραϊκό οικισμό

Ένας Παλαιστίνιος ένοπλος, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, ήταν ιμάμης, ενώ υποστηρίζεται πως συνδεόταν με τη Χαμάς, άνοιξε πυρ το Σάββατο σε γειτονιά ισραηλινού οικισμού στην Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, προτού σκοτωθεί από στρατιώτες.

Πλάνα από βίντεο δείχνουν τον ένοπλο να πυροβολεί από ένα νεκροταφείο, πριν χτυπηθεί ο ίδιος θανάσιμα.

☪️An imam in a mosque shot at the Jewish settlement in Hebron from a cemetery pic.twitter.com/5p3Wa2gWng

