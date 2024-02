Τη δημιουργία χιλιάδων νέων οικισμών εποίκων στη Δυτική Όχθη ανακοίνωσε το Ισραήλ κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των ΗΠΑ και του υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του.

Μιλώντας την Παρασκευή από το Μπουένος Άιρες, όπου βρίσκεται για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είναι απογοητευμένη από την ανακοίνωση για νέες χιλιάδες κατοικίες εποίκων, χαρακτηρίζοντας τους οικισμούς «ασύμβατους με το διεθνές δίκαιο».

Ο Μπλίνκεν ανακαλεί έτσι ουσιαστικά το λεγόμενο «Δόγμα Πομπέο», το οποίο θεωρούσε ότι οι οικισμοί των εποίκων «δεν είναι καθ’ εαυτούς ασύμβατοι με το διεθνές δίκαιο».

«Είμαστε απογοητευμένοι … είναι μακροχρόνια πολιτική των ΗΠΑ, τόσο υπό Ρεπουμπλικανικές όσο και Δημοκρατικές κυβερνήσεις, ότι οι νέοι οικισμοί είναι αντιπαραγωγικοί για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης. Είναι επίσης ασύμβατοι με το διεθνές δίκαιο. Η κυβέρνησή μας εξακολουθεί να αντιτίθεται σθεναρά στην επέκταση των οικισμών. Κατά την κρίση μας, μόνο αποδυναμώνει, δεν ενισχύει την ασφάλεια του Ισραήλ», είπε συγκεκριμένα ο Μπλίνκεν.

Israel’s expansion of settlements in occupied West Bank are inconsistent with international law – US Secretary of State Antony Blinken pic.twitter.com/JBvxALDxvY

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 23, 2024