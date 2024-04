Τρεις άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν —ευτυχώς ελαφρά— μετά από εμβολισμό αυτοκινήτου στην Ιερουσαλήμ το πρωί της Δευτέρας (22/4) κοντά στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων της πόλης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες αποπειράθηκαν να πυροβολήσουν με ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο Carlo. Όταν το όπλο δυσλειτούργησε, εγκατέλειψαν τον τόπο του εγκλήματος, αφήνοντας πίσω τους το όπλο.

Λίγη ώρα μετά συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, οι οποίοι κρύβονταν σε κατάστημα κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Footage from this morning’s Ramming Attack and attempted Shooting in the City of Jerusalem, the 2 Palestinian Terrorists can be seen Fleeing the Area after it appears that their Gun suffered some kind of Failure or Jam. pic.twitter.com/io3T2SBpZr

