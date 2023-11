Ιερουσαλήμ: Η στιγμή της επίθεσης στη στάση του λεωφορείου – Βίντεο ντοκουμέντο

Στους τρεις ανέρχονται οι νεκροί της αιματηρής επίθεσης, που σημειώθηκε στην είσοδο της Ιερουσαλήμ το πρωί της Πέμπτης (30/11).

Σύμφωνα με τον Έλι Μπιν, διευθυντή των υγειονομικών αρχών του Ισραήλ (MDA), άλλος ένας από τους τραυματίες της επίθεσης κατέληξε, ανεβάζοντας των αριθμό των θυμάτων σε τρία.

Μία 24χρονη επίσης σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ένας 74χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Σαάρε Ζεντέκ. Επίσης, τουλάχιστον έξι είναι οι τραυματίες, που νοσηλεύονται.

Ο Μάνι Φαμπιάν των Times of Israel έχει αναρτήσει βίντεο από την επίθεση στην Ιερουσαλήμ στον λογαριασμό του στο X.

Δύο στρατιώτες που δεν είχαν υπηρεσία και ένας οπλισμένος πολίτης «εξουδετέρωσαν» τους επιτιθέμενους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στο βίντεο διακρίνονται οι δύο ένοπλοι να κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο και να ανοίγουν πυρ εναντίων του κόσμου, που περίμενε στη στάση του λεωφορείου, πριν πυροβοληθούν από τις δυνάμεις ασφαλείας και έναν πολίτη που βρισκόταν στο σημείο.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 30, 2023