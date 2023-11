Μεσανατολικό: Αιματηρή επίθεση στην Ιερουσαλήμ – Νεκρή μία 24χρονη

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι σοβαρά, και ένας έχασε τη ζωή του, σε επίθεση με πυροβολισμούς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ το πρωί της Πέμπτης (30/11).

Οι ένοπλοι έφτασαν με όχημα στον τόπο της επίθεσης και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Από τα πυρά σκοτώθηκε μία 24χρονη κοπέλα, ενώ από τους τραυματίες οι πέντε είναι σε σοβαρή κατάσταση, ένας σε μέτρια και δύο είναι ελαφρά, σύμφωνα με την ενημέρωση του MDA (υγειονομικές αρχές του Ισραήλ).

Με βάση την ίδια πηγή, ο ένας επιτιθέμενος είναι νεκρός, ενώ ο άλλος είναι σοβαρά τραυματίας. Ωστόσο, η Αστυνομία ανέφερε ότι «οι δύο ύποπτοι για τους πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ εξουδετερώθηκαν επί τόπου».

Update to the shooting attack on Weitzmann Blvd in Jerusalem: MDA EMTs and Paramedics have pronounced a 24 year old female deceased, and are evacuating 8 casualties to Shaare Tzedek and Hadassah Ein Karem Hospitals: 5 in serious condition, 1 moderate, and 2 mild. pic.twitter.com/USxLGWamZ6

