ΗΠΑ: Ενας νεκρός από τα πυρά ενόπλου σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Νιου Χαμσάιρ

Ενοπλος εισέβαλε χθες Παρασκευή σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Νιου Χαμσάιρ στις ΗΠΑ και άνοιξε πυρ στην αίθουσα υποδοχής, τραυματίζοντας θανάσιμα έναν άνθρωπο (φωτογραφία, επάνω, από CNN/WHDH).

Αστυνομικός που εκτελούσε υπηρεσία στο νοσοκομείο ανταπέδωσε τα πυρά και ο δράστης έπεσε νεκρός, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης.

BREAKING: At least one person was killed in a shooting at a state-run psychiatric hospital in New Hampshire. Officials say there is currently no threat to the public and no motive known yet. pic.twitter.com/ulBmnJcpQ1

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 18, 2023