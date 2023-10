ΗΠΑ: Νέα σφαγή με τουλάχιστον 22 νεκρούς σε επιθέσεις ενόπλου σε πόλη του Μέιν

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 με 60 τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη σε καταιγισμό πυροβολισμών στο Λιούιστον του Μέιν, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο αστυνομική πηγή της πόλης (στη φωτογραφία, επάνω, ο ύποπτος ενώ πυροβολεί τα θύματά του).

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τουλάχιστον δύο ως τρεις επιθέσεις ενόπλου, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Αντροσκόγκιν το βράδυ της Τετάρτης, δίνοντας στη δημοσιότητα μέσω Facebook δυο φωτογραφίες υπόπτου με όπλο στα χέρια, μάλλον ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, το οποίο δέχεται γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας.

«Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος»

At least 22 people are dead and 50+ injured in a mass shooting in Lewiston, Maine. Has the government ever reflected on what led a citizen to take up arms and massacre his fellow citizens? pic.twitter.com/oe6aOqvKDQ — Suepin (@yzimng2) October 26, 2023

«Ενθαρρύνουμε όλες τις επιχειρήσεις να κλειδώσουν τις πόρτες τους ή/και να κλείσουν ενόσω ερευνούμε. Ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος», τόνισε το γραφείο του σερίφη.

BREAKING: Lisbon, Maine – LE on scene with what was reported to be the suspects vehicle in the Lewiston Maine shooting. The alleged shooter Robert Card is still at large. pic.twitter.com/poDOnJd6H4 — Grand Old Patriots🇺🇸 (@GrandOlPatriots) October 26, 2023

Μάρτυρες των πυροβολισμών και έφηβοι

Οι μάρτυρες των πυροβολισμών ήταν όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων και εφήβων, δήλωσε ο δήμαρχος του Όμπερν, Τζέισον Λεβέσκ, προσθέτοντας ότι η κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Το Όμπερν είναι μια πόλη λιγότερο από 2 μίλια δυτικά του Λιούιστον.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης έξω από ένα κέντρο επανένωσης, ο Λεβέσκ είπε ότι υπήρχε μεγάλος φόβος, πανικός και ανησυχία μεταξύ των κατοίκων εκεί.

«Μπορείς να εκπαιδευτείς γι’ αυτό, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι απόλυτα προετοιμασμένος» είπε ο ίδιος.

Mayor of Auburn, Maine Jason Levesque says many witnesses to tonight’s shooting in Lewiston have been reunited with their loved ones. He describes what it’s like inside the reunification center. @WMUR9 @WMTWTV pic.twitter.com/YgynpwkskD — Ross Ketschke WMUR (@RossWMUR) October 26, 2023

Κλειστά σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, οι αξιωματούχοι της πόλης Λιούιστον αποκάλυψαν ότι όλα τα δημόσια κτίρια θα παραμείνουν κλειστά για όλη τη διάρκεια της ημέρας, μαζί με τα σχολεία.

Reported footage from the Walmart Distribution Center in Lewiston, Maine which shows broken glass and LEOs. «The shooter came through the door here» a witness can be heard saying. Alleged shooter Robert Card is still at large and is armed with an AR-15. pic.twitter.com/uTh8BLJwwS — Grand Old Patriots🇺🇸 (@GrandOlPatriots) October 26, 2023

Η αστυνομία του Λιούιστον, με ανάρτησή της στο Facebook, ονόμασε ως ύποπτο για το μακελειό, τον 40χρονο Ρόμπερτ Καρντ, επισημαίνοντας ότι είναι «οπλισμένος» και «επικίνδυνος».

Είχε νοσηλευτεί σε μονάδα ψυχικής υγείας

To Associated Press, επικαλούμενο δελτίο πληροφοριών της πολιτειακής αστυνομίας (κάτω), μετέδωσε ότι ο ύποπτος είναι εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων, εκπαιδευμένος από τον στρατό και φέτος το καλοκαίρι νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες σε μονάδα ψυχικής υγείας.

Δεν παρέχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη θεραπεία ή την κατάστασή του αλλά σημειώνει ότι είχε πει πως άκουγε φωνές και είχε απειλήσει να εξαπολύσει ένοπλη επίθεση στη στρατιωτική βάση εκπαίδευσης στο Saco του Maine.

Το δελτίο διανεμήθηκε στους αξιωματούχους επιβολής του νόμου μετά το μακελειό.

Σ΄ αυτό αναφέρεται επίσης ότι ο Ρόμπερτ Καρντ, είχε εκπαιδευτεί ως εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων σε εγκατάσταση του Στρατού των ΗΠΑ στο Μέιν.

Τρεις επιθέσεις

Η εφημερίδα Sun Journal, επικαλούμενη εκπρόσωπο της αστυνομίας, έκανε λόγο για τρεις επιθέσεις σε ισάριθμες επιχειρήσεις: στη Sparetime Recreation, όπου οργανώνονται αγώνες μπιλιάρδου και πάρτι, ιδίως για παιδιά, στο εστιατόριο Schemengees Bar & Grill, καθώς και σε κέντρο διανομής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Walmart. Πρόσθεσε πως υπάρχουν «πολλοί» τραυματίες — και πιθανόν νεκροί.

Με σκοπό να σκοτώσει κόσμο

Την πληροφορία πως ένοπλος διαπράττει επιθέσεις με σκοπό να σκοτώσει κόσμο («active shooter situation», στην ορολογία των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου) στη Λιούιστον επιβεβαίωσε μέσω X η πολιτειακή αστυνομία της Μέιν, καλώντας τους πολίτες να «βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται», ή να παραμείνουν στα σπίτια τους «με τις πόρτες κλειδωμένες» καθώς αστυνομικοί επιχειρούν σε διάφορες τοποθεσίες.

🚨 BREAKING: Reportedly 22 dead, 50 to 60 injured in mass shooting in Lewiston, Maine at multiple locations including a Walmart distribution center, a bar, and a bowling alley. Suspect is still at large.#grindfacetv pic.twitter.com/yvXfQ3FwfI — GrindFace TV (Entertainment) (@grindfacetv) October 26, 2023

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Αντροσκόγκιν ζήτησε οι πολίτες να βοηθήσουν να ταυτοποιηθεί ο ύποπτος, λευκός με γενειάδα που εικονίζεται στις φωτογραφίες με καφέ χούντι και σκούρο κάργκο παντελόνι έχοντας στα χέρια τουφέκι εφοδιασμένο με σκοπευτικό, έτοιμος να ρίξει.

Το Λιούιστον είναι μια πόλη περίπου 37.000 κατοίκων και βρίσκεται 30 μίλια βόρεια του Πόρτλαντ. Ενα τοπικό νοσοκομείο, το Central Maine Medical Center, ανακοίνωσε ότι ανταποκρίνεται σ’ ένα «συμβάν μαζικών θυμάτων, μαζικών πυροβολισμών».

Ενημερώθηκε ο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ενημερωθεί για όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής για το περιστατικό με πυροβολισμούς στο Λιούιστον του Μέιν και «θα συνεχίσει να λαμβάνει ενημερώσεις», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ελαβε μια πρώτη ενημέρωση νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (ώρα ΗΠΑ). Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δείπνο με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Αντονι Αλμπανέζε.

Η κυβερνήτης της Μέιν, Τζάνετ Μιλς, ανέφερε μέσω X πως επίσης είναι ενήμερη για τις επιθέσεις.