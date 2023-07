Πυροβολισμοί έπεσαν σε ανοιχτό πάρκινγκ στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες, σύμφωνα με αμερικάνικα ΜΜΕ.

Οι Αρχές δεν έχουν ακριβή εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία με ασθενοφόρα, αλλά και ιδιωτικά οχήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ανάμεσα στους ανθρώπους που δέχθηκαν τους πυροβολισμούς είναι και ένας ανήλικος.

Σύμφωνα με το NBC, σε εξέλιξη ήταν στην περιοχή εορταστική εκδήλωση με το όνομα «ComoFest»

Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο τι έχει συμβεί. Είναι «πολύ νωρίς για να ειπωθεί αν το συμβάν έχει να κάνει με ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών, με κάποιο επεισόδιο ανάμεσα σε πολίτες ή κάτι άλλο», σημειώνει η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Πάντως, την ώρα των πυροβολισμών στο πάρκινγκ υπήρχε αρκετός κόσμος, όπως άλλωστε φαίνεται από τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών.

At least three people killed and eight injured in a shooting late Monday during a community gathering in downtown Fort Worth, Texas, police say. https://t.co/DvYc3Z3AJR

— NBC News (@NBCNews) July 4, 2023