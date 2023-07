Συναγερμός σήμανε στην Βαλτιμόρη όταν οι αρχές έλαβαν μία αναφορά για πυροβολισμούς στην Βαλτιμόρη. Σύμφωνα με το FOX News και την επίσημη ενημέρωση από την τοπική αστυνομία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12:30 π.μ. της Κυριακής, όταν οι αρχές έλαβαν μια αναφορά για πυροβολισμούς στο 800 block of Gretna Ct. στο Μπρούκλιν της Βαλτιμόρης, όπου έγινε η γιορτή. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Fox 45 News ότι άκουσαν 20 με 30 πυροβολισμούς.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Βαλτιμόρης (BPD) επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας: «Το BPD βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος με μαζικούς πυροβολισμούς στο τετράγωνο 800 του Gretna Court στη νότια περιφέρειά μας», αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μάρτυρες, όπως αφηγήθηκε η δημοσιογράφος Rebecca Pryor, περιέγραψαν ότι η περιοχή φιλοξενούσε εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για μια ετήσια εκδήλωση γνωστή ως «Brooklyn Day». Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε έως και 30 πυροβολισμούς, δηλώνοντας: «Συνέχισαν να ακούγονται».

