Μετά τη δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικά πυρά στην πόλη Ναντέρ, οργισμένες διαδηλώσεις και ταραχές έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα. Πάνω από 800 άτομα έχουν συλληφθεί, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρει ότι το 1/3 από αυτούς είναι «νέοι, πολύ νέοι».

Μετά τις αρχικές προσπάθειες κατευνασμού από την κυβέρνηση με δηλώσεις που καταδίκαζαν την αστυνομική βία, η κατάσταση δεν εξομαλύνθηκε αλλά αντιθέτως οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα.

Ταραχές συνεχίστηκαν για τρεις νύχτες με τους διαδηλωτές να πυρπολούν αυτοκίνητα και καταστήματα, ενώ δεν έλειψαν και οι οδομαχίες με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του καθώς έπεσε από οροφή κτιρίου που «χτυπήθηκε» κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να κατεβάσει τα τεθωρακισμένα στους δρόμους, ενώ οι διαδηλώσεις έχουν απαγορευτεί σε μια σειρά από μεγάλες πόλεις. Τα ΜΜΜ σταματούν την κυκλοφορία τους από τις 21:00 (ώρα Γαλλίας), ενώ η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι.

Το in μεταδίδει live όλες τις εξελίξεις.

21:38 «Κάνουμε τα πάντα για να αποτρέψουμε άλλη μια νύχτα βίας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν στο δελτίο ειδήσεων των 8 του TF1. «Θα κινητοποιηθούν 45.000 αστυνομικοί απόψε», 5.000 περισσότεροι από χθες.

21:27 Βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter, που ωστόσο δεν μπορούν να επαληθευτούν για την αυθεντικότητά τους, δείχνουν οχήματα των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας εξοπλισμένα με πυροβόλα όπλα. Στο βίντεο ακούγονται και πυροβολισμοί χωρίς να γίνεται σαφής η προέλευσή τους.

Macron is using heavily armed tactical units and armored vehicles against civilian protesters.#FranceRiots #franceViolence #Paris pic.twitter.com/vYxLl0BeUI

— N3RO (@N3RONEWS) June 30, 2023