Η κηδεία του Ναέλ, που πέθανε από πυρά αστυνομικού την Τρίτη ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, δήλωσε σήμερα ο Πατρίκ Ζαρί, δήμαρχος της Ναντέρ, από όπου καταγόταν ο 17χρονος.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε αυτή την οικογένεια, αυτή τη μητέρα που θα θάψει το παιδί της αύριο» είπε ο Ζαρί μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης.

Για τρίτη νύχτα συνεχίστηκαν οι ταραχές σε πολλές πόλεις της Γαλλίας μετά τη δολοφονία του 17χρονου εφήβου από πυρά αστυνομικού στην Ναντέρ. Η πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων υπό τον Εμανουέλ Μακρόν ότι θα αναπτυχθούν τεθωρακισμένα οχήματα για την αντιμετώπιση των επεισοδίων σε πολλές πόλεις της Γαλλίας.

Θα αναπτυχθούν επίσης «πρόσθετες κινητές δυνάμεις», αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), προσθέτοντας ότι «εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια τάξη ανάλογα με την τοπική κατάσταση» απαγορεύτηκαν.

Ο Ναέλ, 17 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρα που τον χτύπησε στον θώρακα κατά τη διάρκεια ελέγχου από δυο μοτοσικλετιστές της αστυνομίας, αφού «αρνήθηκε να υπακούσει», στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Όπως δείχνει βίντεο την αυθεντικότητα του οποίου επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα ΜΜΕ, ο ένας από τους αστυνομικούς τον σημάδεψε με το υπηρεσιακό του όπλο, κατόπιν τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

The moment 17-year-old Nahel M was shot in his hometown of Nanterre, west of Paris

Protests and unrest erupted in the Paris region overnight after news of the shooting emerged pic.twitter.com/0QVRWWkYLz

