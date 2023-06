Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να επισπεύσει την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται συμμετέχοντας στην σύνοδο κορυφής της ΕΕ, προκειμένου να είναι παρών σε μία ακόμα υπουργική σύσκεψη διαχείρισης της κρίσης, που συγκλονίζει τη Γαλλία.

Την ίδια ώρα, όμως έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια η απόφασή του να παρακολουθήσει συναυλία του Έλτον Τζον στο Παρίσι την Τετάρτη, κατά τη δεύτερη νύχτα των εκτεταμένων επεισοδίων που έχουν ξεσπάσει στη χώρα μετά τον θάνατο του εφήβου, από σφαίρα αστυνομικού.

Η συναυλία «Farewell Yellow Brick Road» πραγματοποιήθηκε στο Accor Arena του Παρισιού την ώρα που οι δρόμοι της πόλης φλέγονταν δύο εικοσιτετράωρα μετά τον θάνατο του 17χρονου. Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται ο Μακρόν να λικνίζεται και να απολαμβάνει τη μουσική.

O σύντροφος του Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις, πόσταρε την Πέμπτη στο Instagram μια φωτογραφία με τον ίδιο, τον τραγουδιστή, τον Γάλλο πρόεδρο και τη σύζυγό του Μπριζίτ, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «Βackstage στο Παρίσι».

Η απόφαση του Γάλλου προέδρου να παραστεί στη συναυλία, την ώρα που είχε γίνει πλέον ξεκάθαρο ότι η χώρα του βυθίζεται σε μία ακόμη κρίση, σχολιάστηκε ιδιαίτερα αρνητικά στα social media.

Macron relaxes at an Elton John concert while riots rage across his country over the murder of a minor.

Models Bianca Brandolini published videos with the president smoking.

«While France is on fire, Macron is not next to the interior minister or the police, but is applauding… pic.twitter.com/ByteGVrAmq

— Spriter Team (@SpriterTeam) June 29, 2023