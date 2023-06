Νεαρός άνδρας που πήδηξε από κτίριο όταν όροφος σούπερ μάρκετ «χτυπήθηκε» κατά τη διάρκεια των ταραχών χθες το βράδυ, πέθανε, μετέδωσε την Παρασκευή η τηλεόραση BFM, επικαλούμενη την εισαγγελία της Ρουέν, στη βόρεια Γαλλία.

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε γνωστό ότι κατεβάζει τεθωρακισμένα στους δρόμους, μετά και από την τρίτη νύχτα χάους και βίαιων επεισοδίων που έζησε η γαλλική πρωτεύουσα και αρκετές πόλεις, ύστερα από τη δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από σφαίρα αστυνομικού.

Ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησε από τους περιφερειάρχες να διακόψουν την κυκλοφορία των λεωφορείων από τις 21:00 το βράδυ σε όλη τη χώρα και «να λαμβάνουν συστηματικά εντολές απαγόρευσης πώλησης και μεταφοράς» πυροτεχνημάτων, κουτιών βενζίνης, οξέων και εύφλεκτων/χημικών προϊόντων.

Στο δυτικό παρισινό προάστιο Ναντέρ, εκεί όπου ο 17χρονος Ναέλ εκτελέστηκε εν ψυχρώ από αστυνομικό, οι οργισμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν οχήματα, έκλεισαν δρόμους και πετούσαν πυροτεχνήματα κατά της αστυνομίας, που απαντούσε με ρίψεις δακρυγόνων.

Justice for Nahel. A 17 year-old French-Algerian killed by police at point-blank range, utterly defenceless. They lied claiming he’d ‘threatened’ them until a video emerged of an officer saying «I am going to lodge a bullet in your head».

The police are lying, racist killers. pic.twitter.com/xNb0NnhGOB

