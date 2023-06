Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (30/6) στις αρχές της Μολδαβίας μετά από πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Κισινάου.

«Πολλοί πυροβολισμοί ακούστηκαν στο αεροδρόμιο του Κισινάου, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας», ανέφερε η αστυνομία.

Όπως μετέδωσε το TASS, πραγματοποιήθηκε εκκένωση του κτηρίου ενώ το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν συνοριοφύλακα και έναν πολίτη.

Η πρόεδρος της χώρας, Μάια Σάντου, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της προς τις οικογένειες των θυμάτων και ο πρωθυπουργός Ντορίν Ρετσεάν έκανε γνωστό ότι ο δράστης είναι 43 ετών από το Τατζικιστάν.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ένας αλλοδαπός, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, άρχισε να πυροβολεί εναντίον του συνοριοφύλακα. Στη συνέχεια, κλείστηκε σε έναν από τους χώρους και μετά από επιχείρηση των ειδικών υπηρεσιών συνελήφθη.

Σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο σημείωσε ότι η εναέρια κυκλοφορία διεκόπη λόγω του συμβάντος ενώ σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, όλες οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για τις 30 Ιουνίου καθυστέρησαν.

