Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή

Χαρακτήρα προειδοποίησης προς τους Ευρωπαίους ηγέτες είχε η ομιλία του Φρίντριχ Μερτς στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. Στη σύνοδο, που πέρυσι έγινε το πεδίο επίθεσης του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, στην «αδυναμία της Ευρώπης», ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι η παλιά τάξη πραγμάτων «δεν υπάρχει πια».

Και πρόσθεσε ότι η ηγεσία των ΗΠΑ δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί να σταθεί πιο σταθερά μόνη της, σημείωσε.

«Στην εποχή των μεγάλων δυνάμεων, η ελευθερία μας δεν είναι πλέον εγγυημένη. Απειλείται», είπε ο Φρίντριχ Μερτς. Και τόνισε ότι «η διεθνής τάξη που βασίζεται σε δικαιώματα και κανόνες… δεν υπάρχει πλέον με τον τρόπο που υπήρχε κάποτε».

«Εμείς οι Γερμανοί γνωρίζουμε ότι ένας κόσμος στον οποίο επικρατεί ο δίκαιο του ισχυρού θα ήταν ένα σκοτεινό μέρος. Η χώρα μας έχει ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι τον 20ό αιώνα μέχρι το πικρό και φρικτό τέλος», πρόσθεσε.

Κοινό πυρηνικό μέσο

Επίσης, ο Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε τις συζητήσεις με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σχετικά με την κατασκευή ενός κοινού ευρωπαϊκού πυρηνικού αποτρεπτικού μέσου. Η Γαλλία και ο Εμανουέλ Μακρόν έχουν δηλώσει ότι το γαλλικό πυρηνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να γίνει η ομπρέλα για να προστατεύσει όλη την Ευρώπη.

«Μίλησα με τον Εμανουέλ Μακρόν για μια ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή», είπε ο Μερτς, υπονοώντας ότι η Γερμανία εξετάζει ανοιχτά εναλλακτικές λύσεις εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τη μακροπρόθεσμη προστασία των ΗΠΑ.

Αναφέρθηκε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής «που θα ενσωματωθεί στην πυρηνική μας ανταλλαγή εντός του ΝΑΤΟ».

Το ζήτημα επανέρχεται σταθερά στον δημόσιο διάλογο, όσο οι ΗΠΑ φαίνεται ότι αποσύρονται –ή απειλούν ότι θα το κάνουν- από την άμυνα της Ευρώπης. Επίσης, έχει αποκτήσει νέο ενδιαφέρον, καθώς έληξε η συμφωνία για την πυρηνική αποτροπή (New START), με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να μη δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον να την ανανεώσουν.

Στο πλαίσιο αυτό –και εν αναμονή της ομιλίας του Εμανουέλ Μακρόν στο Μόναχο, ο Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε επίσης την αυξανόμενη πολιτική και οικονομική απόκλιση με την Ουάσιγκτον.

Αναφερόμενος στις ιδεολογικές και εμπορικές διαμάχες που συνδέονται με τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, είπε:

«Ένα βαθύ χάσμα έχει ανοίξει μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πολιτισμικοί πόλεμοι των ΗΠΑ δεν είναι δικοί μας. Και δεν πιστεύουμε στους δασμούς και τον προστατευτισμό, αλλά στο ελεύθερο εμπόριο».

Επίσης, επαίνεσε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την κυριαρχία της Γροιλανδίας μετά την πολιτική πίεση του Τραμπ να προσαρτήσει το δανικό έδαφος. Ο Φρίντριχ Μερτς όρισε την ενότητα ως το κύριο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ευρώπης.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε αυτή την πραγματικότητα ως μοίρα», είπε ο Μερτς. «Δεν είμαστε αβοήθητοι σε αυτόν τον κόσμο. Θα ανοίξουμε νέες πόρτες και θα εκμεταλλευτούμε νέες ευκαιρίες».