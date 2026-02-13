newspaper
Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων
Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή
Κόσμος 13 Φεβρουαρίου 2026, 18:08

Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή

Ο καγκελάριος της Γερμανίας είπε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για μέσα που θα εξασφαλίσουν στην Ευρώπη κοινή πυρηνική αποτροπή. Ο Μερτς τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να μείνει μόνη της.

Σύνταξη
A
A
Χαρακτήρα προειδοποίησης προς τους Ευρωπαίους ηγέτες είχε η ομιλία του Φρίντριχ Μερτς στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. Στη σύνοδο, που πέρυσι έγινε το πεδίο επίθεσης του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, στην «αδυναμία της Ευρώπης», ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι η παλιά τάξη πραγμάτων «δεν υπάρχει πια».

Και πρόσθεσε ότι η ηγεσία των ΗΠΑ δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί να σταθεί πιο σταθερά μόνη της, σημείωσε.

«Στην εποχή των μεγάλων δυνάμεων, η ελευθερία μας δεν είναι πλέον εγγυημένη. Απειλείται», είπε ο Φρίντριχ Μερτς. Και τόνισε ότι «η διεθνής τάξη που βασίζεται σε δικαιώματα και κανόνες… δεν υπάρχει πλέον με τον τρόπο που υπήρχε κάποτε».

«Εμείς οι Γερμανοί γνωρίζουμε ότι ένας κόσμος στον οποίο επικρατεί ο δίκαιο του ισχυρού θα ήταν ένα σκοτεινό μέρος. Η χώρα μας έχει ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι τον 20ό αιώνα μέχρι το πικρό και φρικτό τέλος», πρόσθεσε.

Κοινό πυρηνικό μέσο

Επίσης, ο Φρίντριχ Μερτς  επιβεβαίωσε τις συζητήσεις με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σχετικά με την κατασκευή ενός κοινού ευρωπαϊκού πυρηνικού αποτρεπτικού μέσου. Η Γαλλία και ο Εμανουέλ Μακρόν έχουν δηλώσει ότι το γαλλικό πυρηνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να γίνει η ομπρέλα για να προστατεύσει όλη την Ευρώπη.

«Μίλησα με τον Εμανουέλ Μακρόν για μια ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή», είπε ο Μερτς, υπονοώντας ότι η Γερμανία εξετάζει ανοιχτά εναλλακτικές λύσεις εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τη μακροπρόθεσμη προστασία των ΗΠΑ.

Αναφέρθηκε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής «που θα ενσωματωθεί στην πυρηνική μας ανταλλαγή εντός του ΝΑΤΟ».

Το ζήτημα επανέρχεται σταθερά στον δημόσιο διάλογο, όσο οι ΗΠΑ φαίνεται ότι αποσύρονται –ή απειλούν ότι θα το κάνουν- από την άμυνα της Ευρώπης. Επίσης, έχει αποκτήσει νέο ενδιαφέρον, καθώς έληξε η συμφωνία για την πυρηνική αποτροπή (New START), με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να μη δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον να την ανανεώσουν.

Στο πλαίσιο αυτό –και εν αναμονή της ομιλίας του Εμανουέλ Μακρόν στο Μόναχο, ο Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε επίσης την αυξανόμενη πολιτική και οικονομική απόκλιση με την Ουάσιγκτον.

Αναφερόμενος στις ιδεολογικές και εμπορικές διαμάχες που συνδέονται με τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, είπε:

«Ένα βαθύ χάσμα έχει ανοίξει μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πολιτισμικοί πόλεμοι των ΗΠΑ δεν είναι δικοί μας. Και δεν πιστεύουμε στους δασμούς και τον προστατευτισμό, αλλά στο ελεύθερο εμπόριο».

Επίσης, επαίνεσε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την κυριαρχία της Γροιλανδίας μετά την πολιτική πίεση του Τραμπ να προσαρτήσει το δανικό έδαφος. Ο Φρίντριχ Μερτς όρισε την ενότητα ως το κύριο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ευρώπης.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε αυτή την πραγματικότητα ως μοίρα», είπε ο Μερτς. «Δεν είμαστε αβοήθητοι σε αυτόν τον κόσμο. Θα ανοίξουμε νέες πόρτες και θα εκμεταλλευτούμε νέες ευκαιρίες».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Sell off με βουτιά 2,8%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Sell off με βουτιά 2,8%

Economy
Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 13.02.26

ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ

Η μεταφορά τους από στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησε έπειτα από μια ταχεία επίθεση δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)

Σύνταξη
Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση
Κόσμος 13.02.26

Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση

Η Βρετανία υποστήριξε ότι οι κλιμακούμενες δράσεις της οργάνωσης ισοδυναμούσαν με τρομοκρατία, επικαλούμενη μια έφοδο το 2024 σε εργοστάσιο της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας του Ισραήλ

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική – Τι λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ
Πίεση στο Ιράν 13.02.26

Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική - Τι λένε αμερικανικά ΜΜΕ

Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στο Ιράν ενώ ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν ένα μήνα - Δεύτερο αεροπλανοφόρο θα πάει από την Καραϊβική στον Κόλπο

Σύνταξη
HRW: Πρώην τμηματάρχης καταγγέλλει ότι δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων
Τι υποστηρίζει 13.02.26

Καταγγελία πρώην τμηματάρχη του HRW: Δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων

Ο Όμαρ Σακίρ παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του παραιτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, μαζί με τη συνάδελφό του Μελίνα Ανσάρι λόγω της απόρριψης δημοσίευσης της έκθεσης της HRW

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό έναν Γ’ ΠΠ αλλά δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες
Δημοσκόπηση 13.02.26

Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό ένα Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - Δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες

Δημοσκόπηση που δημοσιεύει το POLITICO δείχνει εκτίναξη του αριθμού αυτών που φοβούνται έναν Γ'ΠΠ σε σχέση με έναν χρόνο πριν - Πόσο πιθανή θεωρούν τη χρήση πυρηνικών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΕΕ: Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
«Μία Ευρώπη - Μία Αγορά» 13.02.26

Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησαν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής στο κάστρο 'Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Το BNP κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές – Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία
Προσδοκίες 13.02.26

Το BNP κέρδισε τις εκλογές στο Μπανγκλαντές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές - Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία

Η νίκη του BNP στο Μπανγκλαντές έρχεται μετά από την εξέγερση που οδήγησε στην εκδίωξη της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα τον Αύγουστο του 2024

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα
«Γελοιοποιείται» 13.02.26

Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα

Λάβρος κατά του Γιάννη Στουρνάρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τη συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας «που έχει πρωταγωνιστήσει στη δολοφονία χαρακτήρων και στη διάχυση του πιο ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Μιλά για ευθεία ομολογία ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του, κατηγορία που πρόσαψε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και περιμένει απαντήσεις «για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση»

Σύνταξη
«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0
«Τελειώσαμε» 13.02.26

«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκηνοθετήσει τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ με τρομακτικό ρεαλισμό, η κινηματογραφική βιομηχανία συνειδητοποιεί πως το μέλλον της ίσως κρίνεται πλέον σε κινεζικούς διακομιστές καθώς το Seedance επελαύνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
On Field 13.02.26

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ενώ λήγει το συμβόλαιό του και τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Λανουά αποκάλυψε μελλοντικά σχέδια και τόνισε στους διαιτητές ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνουν πολύ αυστηρά τα αγωνιστικά τεστ

Βάιος Μπαλάφας
H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος
Υγεία 13.02.26

H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος

Η γυμναστική προσφέρει συγκρίσιμα ή και ανώτερα οφέλη σε σχέση με τα φάρμακα για την κατάθλιψη και το άγχος. Τα ομαδικά προγράμματα και οι προσωπικοί γυμναστές μεγιστοποιούν την επίδραση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας
Ελληνοτουρκικά 13.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα' θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Συλλογικές Συμβάσεις 13.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

«Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
ΠΑΣΟΚ 13.02.26

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Σύνταξη
