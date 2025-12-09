Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Καθώς οι εντάσεις μεταξύ των παγκόσμιων δυνάμεων εντείνονται, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και το κοινό δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για νέα και υψηλής τεχνολογίας στρατιωτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών υποβρυχίων.

Πρόκειται για μια ευαίσθητη τεχνολογία που χρησιμοποιείται επί του παρόντος μόνο από έξι χώρες: τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία.

Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό τα πυρηνικά υποβρύχια έχουν προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον μη αναγνωρισμένων drones που πετούσαν πάνω από μια εγκατάσταση πυρηνικών υποβρυχίων στη Βρετάνη.

Και τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τη Νότια Κορέα στην κατασκευή πυρηνικών υποβρυχίων επίθεσης για την αντιμετώπιση της Βόρειας Κορέας – μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική, δεδομένου ότι η Ουάσιγκτον αποφεύγει εδώ και δεκαετίες να διαδώσει τέτοιου είδους τεχνολογίες.

Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία ανέπτυξε επίσης μια νέα κατηγορία πυρηνικών υποβρυχίων με την ονομασία Khabarovsk.

Τι είναι τα πυρηνικά υποβρύχια;

Ο όρος «πυρηνικό υποβρύχιο» μπορεί να αναφέρεται είτε σε υποβρύχιο που τροφοδοτείται από πυρηνικό αντιδραστήρα είτε σε υποβρύχιο που μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές, ανεξάρτητα από τον τρόπο τροφοδοσίας του.

Αυτή η διπλή έννοια χρησιμοποιείται συχνά αόριστα και μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, σύμφωνα με το euronews.

Τα πυρηνικά υποβρύχια χρησιμοποιούν τη θερμότητα από έναν ενσωματωμένο αντιδραστήρα για να παράγουν ατμό και να περιστρέφουν τις τουρμπίνες τους, προσδίδοντάς τους εξαιρετική αντοχή.

Μπορούν να παραμένουν υποθαλάσσια για μήνες συνεχόμενα και χρειάζεται να αναδύονται στην επιφάνεια μόνο για τον ανεφοδιασμό του πληρώματος με τρόφιμα και νερό, γεγονός που τα καθιστά πολύ πιο δύσκολο να ανιχνευθούν.

«Η διάθεση αυτής της τεράστιας ποσότητας ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι το κλειδί για τη σημασία τους για τις χώρες που διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια», δήλωσε ο Hans Liwång, καθηγητής συστημικής επιστήμης για την άμυνα και την ασφάλεια στο Σουηδικό Πανεπιστήμιο Άμυνας, στο Euronews Next.

Αντίθετα, ένα υποβρύχιο με πυρηνικά όπλα δεν χρειάζεται να είναι πυρηνικής ισχύος.

Χρειάζεται η Ευρώπη περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια;

Ενώ τα υποβρύχια που λειτουργούν με πυρηνική ενέργεια μπορούν να είναι ένα ισχυρό όπλο σε αποστολές κάλυψης και επιτήρησης, ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για τα είδη των συγκρούσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Liwång.

Όταν εξετάζουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, για παράδειγμα, το πιο κρίσιμο πεδίο μάχης για την Ευρώπη και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ είναι η ξηρά και οι θαλάσσιες περιοχές, που είναι συνήθως «πιο ρηχές και πιο κοντά στην ακτή», δήλωσε.

Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη ενός «υποβρυχίου πυρηνικής ισχύος δεν αποτελεί βασική δραστηριότητα του Ναυτικού», πρόσθεσε.

Είπε ότι τα ρηχά νερά και η περιορισμένη γεωγραφία της περιοχής της Βαλτικής καθιστούν δύσκολη την ανιχνεύσιμη λειτουργία τέτοιων σκαφών. Εν τω μεταξύ, οι αποστολές στη βαθύτερη Μεσόγειο συνήθως δεν απαιτούν το μέγεθος, την αντοχή ή την πολυπλοκότητα ενός υποβρυχίου με πυρηνική ενέργεια.

«Για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ πιο σημαντικό να έχουν αρκετά συμβατικά υποβρύχια παρά να έχουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν αυτά τα υποβρύχια», είπε.

Τα πυρηνικά υποβρύχια παρουσιάζουν επίσης πρακτικά προβλήματα.

Οι αντιδραστήρες τους καταλαμβάνουν πολύ χώρο στο εσωτερικό του σκάφους και ο ανεφοδιασμός τους μπορεί να διαρκέσει έως και ένα χρόνο, καθώς πρέπει να αποσυναρμολογηθούν για να αντικατασταθεί η παλιά πηγή καυσίμου με τη νέα.

Η άμυνα του Ατλαντικού

Ωστόσο, πιστεύει ότι αυτά τα υποβρύχια έχουν τη θέση τους στο ευρύτερο αμυντικό πλαίσιο της Ευρώπης – ειδικά όταν πρόκειται για επιχειρήσεις στον Ατλαντικό – δεδομένου ότι οι υβριδικές πολεμικές τακτικές της Ρωσίας αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για ευρωπαϊκά εδάφη όπως η Γροιλανδία και η Ισλανδία.

«Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να αναλάβουν ρόλο στην άμυνα του Ατλαντικού», δήλωσε ο Liwång.

«Τα πυρηνικά υποβρύχια μπορούν να είναι ένα από αυτά, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα», όπως συμβατικά υποβρύχια και επιφανειακά σκάφη, πρόσθεσε.

Αν και ο Liwång δεν θεωρεί τα πυρηνικά υποβρύχια ως επείγουσα προτεραιότητα για την Ευρώπη, δήλωσε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε όλο τον κόσμο ενδέχεται να έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ασφάλειας της Ευρώπης.

«Τα πυρηνικά υποβρύχια είναι περισσότερο ένα μέσο προβολής ισχύος σε όλο τον κόσμο», είπε.

«Χώρες όπως η Ρωσία έχουν αυτό το όραμα και, φυσικά, αυτό επηρεάζει τη στάση τους απέναντι στις ΗΠΑ. Και, φυσικά, η στάση της Ρωσίας απέναντι στις ΗΠΑ επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ ενεργούν στην Ευρώπη».