Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ

Ο Στρατιωτικός Εισαγγελέας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, καθώς το βράδυ της Πέμπτης ανιχνεύθηκαν να πετούν πέντε drones άγνωστης προέλευσης πάνω από ναυτική βάση. Πρόκειται για τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων Ιλ Λονγκ, κοντά στο λιμάνι της Μπρεστ, στην ακτή του Ατλαντικού.

Τα υποβρύχια αυτά είναι οπλισμένα με βαλλιστικούς πυραύλους και είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα πυρηνικής άμυνας της Γαλλίας. Ο Στρατιωτικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι ξεκινάει έρευνα από τη διεύθυνση της Ρεν για να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη.

Έγινε επιχείρηση κατάρριψής τους

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Monde», τα drones εντοπίστηκαν γύρω στις 7:30 μ.μ., πάνω από τη βάση, η οποία συνορεύει με το λιμάνι του Μπρεστ.

Ο εκπρόσωπος της αρμόδιας στρατιωτικής διεύθυνσης ανακοίνωσε ότι «οι ευαίσθητες υποδομές δεν απειλήθηκαν» από την υπέρπτηση των drones.

Από τη στιγμή που ανιχνεύθηκαν, ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και κατάρριψής τους. Στο πλαίσιο αυτό, εκτοξεύθηκαν αρκετοί πύραυλοι, πρόσθεσε.

Αυξημένος αριθμός πτήσεων drones

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από πτήσεις drones κοντά σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πιο πρόσφατο περιστατικό, τα drones που ακολούθησαν την πτήση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς το Δουβλίνο στις αρχές τις εβδομάδας. Οι χώρες της Ευρώπης εκτιμούν ότι τα περιστατικά αυτά είναι έργο της Ρωσίας.

Ωστόσο, στην περιοχή της Μπρεστ έχουν παρατηρηθεί ξανά πτήσεις drones το τελευταίο διάστημα. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ανιχνεύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας 17-18 Νοεμβρίου, «πάνω από τη χερσόνησο Κροζόν», όπου βρίσκεται η βάση Ιλ Λονγκ, αλλά δεν ήταν στρατιωτική πτήση.

Ιλ Λονγκ

Η ναυτική βάση Ιλ Λονγκ είναι έδρα την γαλλικής πυρηνικής αποτροπής. Προστατεύεται από 120 ναυτικούς χωροφύλακες που εργάζονται σε συντονισμό με τους πεζοναύτες. Η βάση διατηρεί τα τέσσερα πυρηνοκίνητα υποβρύχια της Γαλλίας. Τουλάχιστον ένα από τα αυτά βρίσκεται μόνιμα στη θάλασσα για να εξασφαλίσει την πυρηνική αποτροπή.