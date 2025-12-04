Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι

Τέσσερα drones στρατιωτικού τύπου, άγνωστης προέλευσης, παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το Δουβλίνο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Journal της Ιρλανδίας. Τα drones κινήθηκαν προς την τροχιά πτήσης του αεροπλάνου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη θάλασσα κοντά στο αεροδρόμιο αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Στόχος ήταν να διαταραχθεί η άφιξη της πτήσης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο

Το ρεπορτάζ της ιρλανδικής εφημερίδας αναφέρει ότι το αεροσκάφος του Ουκρανού προέδρου είχε προσγειωθεί λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λίγα λεπτά πριν συμβεί το περιστατικό, περίπου στις 11 μ.μ. τοπική ώρα. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έφτασαν στην τοποθεσία όπου αναμενόταν να βρίσκεται το αεροπλάνο του Ζελένσκι ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να περάσει.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη συνέχεια βρέθηκαν πάνω από πλοίο του Ιρλανδικού Πολεμικού Ναυτικού που είχε αναπτυχθεί κρυφά στην Ιρλανδική Θάλασσα για την επίσκεψη του Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την Journal, τα drones απογειώθηκαν από τα βορειοανατολικά του Δουβλίνου και πέταξαν για έως και δύο ώρες. Διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί εάν τα drones απογειώθηκαν από την ξηρά ή από κάποιο μη πλοίο που δεν είχε εντοπιστεί.

Μεγάλα, ακριβά drones

Παραμένει άγνωστο ποιος εκτόξευσε και ήλεγχε τα drones ή πού βρίσκονται τώρα. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ιρλανδίας διαπίστωσαν ότι ήταν μεγάλα, εξαιρετικά ακριβά, στρατιωτικών προδιαγραφών και ότι το περιστατικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υβριδική επίθεση.

Ελήφθη απόφαση να μην καταρριφθούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεν υπήρχε δυνατότητα στο πολεμικό πλοίο να τα απενεργοποιήσει. Είναι κατανοητό ότι ένα αεροσκάφος της Ιρλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας περιπολούσε επίσης εκείνη την εποχή, αλλά δεν ενεπλάκη.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στρατιωτικού τύπου είναι ικανά για ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Τα συγκεκριμένα είχαν αναμμένα τα φώτα τους και οι ιρλανδικές αρχές συμπεραίνουν ότι στόχος τους ήταν να διαταραχθεί η άφιξη της πτήσης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Το περιστατικό θυμίζει παρόμοιες εισβολές drones στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, που οδήγησαν στο κλείσιμο αεροδρομίων στις Βρυξέλλες και τη Δανία.