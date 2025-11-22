Ολλανδία: Ο στρατός έκανε χρήση όπλων εναντίον drones που πετούσαν πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας
Ο στρατός στην Ολλανδία χρησιμοποίησε όπλα εναντίον drones που εντοπίστηκαν να πετάνε πάνω από μία βάση της πολεμικής αεροπορίας
Ο στρατός στην Ολλανδία έκανε χρήση όπλων εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που έγιναν αντιληπτά πάνω από μια βάση της πολεμικής αεροπορίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας χθες το βράδυ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της χώρας.
Η εμφάνιση των drones στην Ολλανδία
Το προσωπικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Φόλκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, παρατήρησε τα drones μεταξύ 7 το απόγευμα και 9 το βράδυ τοπική ώρα, είπε το υπουργείο, σύμφωνα με το Reuters.
«Το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας έκανε χρήση όπλων από το έδαφος για να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», αναφέρει η ανακοίνωση. «Τα drones αποχώρησαν και δεν ανακτήθηκαν».
Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα drones πέταξαν σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.
Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα.
