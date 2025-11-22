newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 15:52
Νεκρός άντρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ολλανδία: Ο στρατός έκανε χρήση όπλων εναντίον drones που πετούσαν πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας
Κόσμος 22 Νοεμβρίου 2025 | 15:35

Ολλανδία: Ο στρατός έκανε χρήση όπλων εναντίον drones που πετούσαν πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας

Ο στρατός στην Ολλανδία χρησιμοποίησε όπλα εναντίον drones που εντοπίστηκαν να πετάνε πάνω από μία βάση της πολεμικής αεροπορίας

Ο στρατός στην Ολλανδία έκανε χρήση όπλων εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που έγιναν αντιληπτά πάνω από μια βάση της πολεμικής αεροπορίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας χθες το βράδυ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η εμφάνιση των drones στην Ολλανδία

Το προσωπικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Φόλκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, παρατήρησε τα drones μεταξύ 7 το απόγευμα και 9 το βράδυ τοπική ώρα, είπε το υπουργείο, σύμφωνα με το Reuters.

«Το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας έκανε χρήση όπλων από το έδαφος για να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», αναφέρει η ανακοίνωση. «Τα drones αποχώρησαν και δεν ανακτήθηκαν».

Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα drones πέταξαν σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.

Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα.

Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
Ουκρανία: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» – Εξοργισμένη η ΕΕ για τις βλέψεις Τραμπ στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
Επωφελείται της κατάστασης 22.11.25

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Οργή στην Ευρώπη για το σχέδιο Τραμπ και τις βλέψεις του για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία καταρτίστηκε χωρίς τη συμβολή ή τη γνώμη της ΕΕ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους για τις ΗΠΑ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη

Σύνταξη
Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»
Κόσμος 22.11.25

Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»

Από την Ευρώπη μέχρι και τους διαδρόμους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της CIA ο τρόπος που διαπραγματεύεται ο Γουίτκοφ για την Ουκρανία είναι το λιγότερο απορριπτέος.

Σύνταξη
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών
Online predators 22.11.25

Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών

Η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα χρησιμοποιεί εκτίμηση ηλικίας προσώπου για να περιορίσει τις συνομιλίες, καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή
«Ανεπιθύμητη» Ειρήνη 22.11.25

Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή

Οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα βρεθούν στο περιθώριο της συνάντησης των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να μιλήσουν για την Ουκρανία και το σχέδιο ειρήνης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Η πρώην πιστή του Τραμπ παραιτείται – «Σπουδαία είδηση», λέει ο αμερικανός πρόεδρος
Τζόρτζια 22.11.25

«Σπουδαία είδηση» για τον Τραμπ η παραίτηση της πρώην πιστής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

«Θα παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου την 5η Ιανουαρίου 2026», ανακοίνωσε η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία μπήκε στο στόχαστρο του Τραμπ, παρότι ήταν πιστή μέχρι πρότινος σε αυτόν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου 2-2: Καταπληκτικός Πνευμονίδης με «ντοπιέτα» στον Ρέντη
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου 2-2: Καταπληκτικός Πνευμονίδης με «ντοπιέτα» στον Ρέντη

Ο Πνευμονίδης έκανε ματσάρα, πέτυχε δύο γκολ και ο Ολυμπιακός Β’ ήρθε ισόπαλος με σκορ 2-2 κόντρα στην Ελλάς Σύρου, σε ένα πολύ όμορφο ματς που διεξήχθη στο Ρέντη – Παραμένει στην κορυφή ο Ηρακλής μετά το 1-0 επί της Καβάλας

Σύνταξη
LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 22.11.25

LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός

LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία
Χωροφυλακίστικη αντίληψη 22.11.25

Τσουκαλάς: Οι χθεσινές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές δείχνουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως καθεστώς ανοχής στην ανομία

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην υπόθεση των υποκλοπών που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι από την αρχή η κυβέρνηση λειτούργησε ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία

Σύνταξη
Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ
Δεν πονάει 22.11.25

Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ

Καθώς η AI παράγει χιλιάδες τραγούδια κάθε μέρα, γίνεται δύσκολο να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από τον αλγόριθμο. Από υπερβολικά «τέλεια» παραγωγή μέχρι ανύπαρκτη παρουσία στα social, δείτε τα σημάδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση
Opinion 22.11.25

Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση

Ο τρόπος υποχρέωσης ενός μάρτυρα να καταθέσει ενόρκως την αλήθεια είναι, τουλάχιστον όσο βρίσκεται επί της γης, η απειλή της ποινικής κύρωσης. Ο δικηγόρος Αντύπας Καρίπογλου αναφέρεται στη μη προσέλευση του Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντύπας Καρίπογλου
Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 22.11.25

Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Τα τροχαία και οι κακοί δρόμοι δεν είναι οι μόνες αιτίες που κάνουν τα ταξίδια κουραστική ή δυσάρεστη εμπειρία. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έλλειψη τουαλετών που στην Αφρική είναι μεγάλο πρόβλημα.

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη
Σκάνδαλα 22.11.25

Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη

Ο διαγωνισμός ομορφιάς Μις Υφήλιος, ένας από τους μακροβιότερους στον κόσμο, έριξε αυλαία στην Μπανγκόκ με έναν θρίαμβο που ήρθε μετά από έναν μήνα γεμάτο πρωτοφανή σκάνδαλα, παραιτήσεις κριτών και καταγγελίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρευνα: Η Ευρώπη οδεύει σε 8μηνο καλοκαίρι λόγω υπερθέρμανσης της Αρκτικής, βάσει δεδομένων προ 6.000 ετών
Έρευνα 22.11.25

Η Ευρώπη οδεύει σε 8μηνο καλοκαίρι λόγω υπερθέρμανσης της Αρκτικής αποκαλύπτουν δεδομένα προ 6.000 ετών

Επιπλέον 42 ημέρες θα προστεθούν στα καλοκαίρια στην Ευρώπη μέχρι το 2100 αν η άνοδος της θερμοκρασίας συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, δείχνει πρόσφατη έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι
Premier League 22.11.25

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Τσέλσι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
Πρόθεση ψήφου 22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Απόρρητο