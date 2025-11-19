Ρουμανία: Μετά την Πολωνία, σήκωσε και αυτή μαχητικά – Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της
Το υπουργείο Άμυνας στη Ρουμανία υποστηρίζει ότι το drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορά της
Η Ρουμανία απογείωσε σήμερα μαχητικά αεριωθούμενα, όταν ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.
Η εν λόγω χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η οποία έχει σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, είχε καταγράψει επανειλημμένα πτώσεις συντριμμιών ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφός της, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικές λιμενικές υποδομές στην απέναντι όχθη του Δούναβη.
Πού εντοπίστηκε το drone, σύμφωνα με τη Ρουμανία
Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το ραντάρ εντόπισε αρχικά το σήμα ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους 8 χιλιόμετρα μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο, κοντά στα χωριά Περιπράβα και Κίλια Βέκε στην κομητεία Τούλτσεα.
Το σήμα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους εξαφανίσθηκε από το ραντάρ πριν επανεμφανισθεί διακεκομμένα για 12 λεπτά κοντά σε χωριά στην κομητεία Γαλάτσι, πρόσθεσε.
Η Ρουμανία απογείωσε δύο Eurofighters -της γερμανικής αποστολής αστυνόμευσης των αιθέρων στη Ρουμανία- και αργότερα δύο ρουμανικά μαχητικά F-16 και προειδοποίησε τους πολίτες στις νοτιοανατολικές κομητείες Τούλτσεα και Γαλάτσι να καλυφθούν, δήλωσε το υπουργείο.
Το υπουργείο πρόσθεσε ότι δεν έχει πληροφορίες για πτώση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ρουμανικό έδαφος.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία, έκλεισε σήμερα προσωρινά τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και απογείωσε προληπτικά πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη για να διαφυλάξει τον εναέριο χώρο της.
