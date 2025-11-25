Η Ρουμανία ανακοίνωσε δύο νέες επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) σήμερα το πρωί μέσα στον εναέριο χώρο της και την ανάπτυξη καταδιωκτικών αεροπλάνων, έπειτα από μια νύκτα μαζικών ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων στη γειτονική Ουκρανία.

Τα Eurofighter εντόπισαν «επαφή ραντάρ με τον στόχο πάνω από το ουκρανικό έδαφος, έξω από το ρουμανικό εναέριο χώρο»

Το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος «διέσχισε τον εθνικό εναέριο χώρο» από το Βάλκοβε στην Ουκρανία προς τη ζώνη της Κίλια Βέκε στην κομητεία της Τούλτσεα στη νοτιοανατολική Ρουμανία, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι «δύο γερμανικά αεροπλάνα Eurofighter Typhoon εστάλησαν από την αεροπορική βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου για να ελέγξουν την κατάσταση» στις 06:28 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Στις 7:11, τα Eurofighter εντόπισαν «επαφή ραντάρ με τον στόχο πάνω από το ουκρανικό έδαφος, έξω από το ρουμανικό εναέριο χώρο», πρόσθεσε το υπουργείο.

Άλλα δύο καταδιωκτικά αεροπλάνα απογειώθηκαν περίπου είκοσι λεπτά αργότερα από τη βάση της Μπόρτσεα, F-16 Fighting Falcon του ρουμανικού στρατού, και μια δεύτερη παρείσφρηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους εντοπίσθηκε από τα συστήματα ραντάρ μέσα στο ρουμανικό εναέριο χώρο στην περιφέρεια του Γαλατσίου, πρόσθεσε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι «η κατάσταση παρακολουθείται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Παρείσφρηση drone και στη Μολδαβία

Η γειτονική Μολδαβία διαπίστωσε επίσης την παρείσφρηση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους Σαχίντ σήμερα το πρωί στο έδαφός της, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνοριακής αστυνομίας, η οποία επικαλείται το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

«Το αεροσκάφος εντοπίσθηκε με κατεύθυνση τη Βινογκράντοβτσα – Βουλκανέστι και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα σύνορα με τη Ρουμανία», τα οποία διέσχισε, διευκρίνισε η συνοριακή αστυνομία προσθέτοντας ότι ενημέρωσε αμέσως «τη ρουμανική πλευρά».

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπενθυμίζει ότι την περασμένη εβδομάδα, η Ρουμανία είχε ήδη ανακοινώσει ότι απογείωσε τέσσερα καταδιωκτικά αεροπλάνα εξαιτίας εισβολής μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος.