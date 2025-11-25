Ρουμανία: Σήκωσε και πάλι μαχητικά λόγω drones
Νέα περιστατικά με drones στη Ρουμανία - Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας
- Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του σε πλοίο - Με μώλωπες και αιματώματα η γυναίκα
- Κρήτη: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι δικυκλίστριας – Την τραυμάτισε σοβαρά
- Σπουδαία διάκριση: 85 μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως
- Άνδρας μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να παίρνει τη σύνταξη - Κρατούσε το πτώμα στο σπίτι
Η Ρουμανία ανακοίνωσε δύο νέες επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) σήμερα το πρωί μέσα στον εναέριο χώρο της και την ανάπτυξη καταδιωκτικών αεροπλάνων, έπειτα από μια νύκτα μαζικών ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων στη γειτονική Ουκρανία.
Τα Eurofighter εντόπισαν «επαφή ραντάρ με τον στόχο πάνω από το ουκρανικό έδαφος, έξω από το ρουμανικό εναέριο χώρο»
Το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος «διέσχισε τον εθνικό εναέριο χώρο» από το Βάλκοβε στην Ουκρανία προς τη ζώνη της Κίλια Βέκε στην κομητεία της Τούλτσεα στη νοτιοανατολική Ρουμανία, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι «δύο γερμανικά αεροπλάνα Eurofighter Typhoon εστάλησαν από την αεροπορική βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου για να ελέγξουν την κατάσταση» στις 06:28 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).
Στις 7:11, τα Eurofighter εντόπισαν «επαφή ραντάρ με τον στόχο πάνω από το ουκρανικό έδαφος, έξω από το ρουμανικό εναέριο χώρο», πρόσθεσε το υπουργείο.
Άλλα δύο καταδιωκτικά αεροπλάνα απογειώθηκαν περίπου είκοσι λεπτά αργότερα από τη βάση της Μπόρτσεα, F-16 Fighting Falcon του ρουμανικού στρατού, και μια δεύτερη παρείσφρηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους εντοπίσθηκε από τα συστήματα ραντάρ μέσα στο ρουμανικό εναέριο χώρο στην περιφέρεια του Γαλατσίου, πρόσθεσε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι «η κατάσταση παρακολουθείται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας».
Παρείσφρηση drone και στη Μολδαβία
Η γειτονική Μολδαβία διαπίστωσε επίσης την παρείσφρηση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους Σαχίντ σήμερα το πρωί στο έδαφός της, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνοριακής αστυνομίας, η οποία επικαλείται το υπουργείο Άμυνας της χώρας.
«Το αεροσκάφος εντοπίσθηκε με κατεύθυνση τη Βινογκράντοβτσα – Βουλκανέστι και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα σύνορα με τη Ρουμανία», τα οποία διέσχισε, διευκρίνισε η συνοριακή αστυνομία προσθέτοντας ότι ενημέρωσε αμέσως «τη ρουμανική πλευρά».
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπενθυμίζει ότι την περασμένη εβδομάδα, η Ρουμανία είχε ήδη ανακοινώσει ότι απογείωσε τέσσερα καταδιωκτικά αεροπλάνα εξαιτίας εισβολής μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος.
- Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
- IRIS: Σπάει τα ελληνικά σύνορα – Πού επεκτείνεται
- «Το λιγουρεύεσαι;»: Η αφιέρωση Τσίπρα στον Γεωργιάδη για την Ιθάκη
- CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
- Μακρόν: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ χρειάζεται βελτίωση
- Πολιτική για το χρήμα – Λογαριασμοί από Ινδία και Κένυα επαινούν ή θάβουν τον Τραμπ στο Χ
- Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
- Όρθιος ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων παρά το εκτεταμένο πλήγμα της κακοκαιρίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις