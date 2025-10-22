«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρουμανία και την Ουγγαρία το βράδυ της 20ης Οκτωβρίου, τα οποία έχουν και τα δύο συνδέσεις με τη Ρωσία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στις 21 Οκτωβρίου, όπως μεταφέρει η ουκρανική ιστοσελίδα Kyiv Independent.

Το ρωσικό πετρέλαιο παραμένει μια βασική πηγή εσόδων για τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία. Παρά την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη κατάργηση της ρωσικής ενέργειας, αρκετά κράτη μέλη συνεχίζουν να λαμβάνουν προμήθειες. Μια έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της 20ης Οκτωβρίου στο διυλιστήριο Petrotel-Lukoil στο Πλοϊέστι, στη νότια Ρουμανία.

Η εγκατάσταση, που ανήκει σε θυγατρική της Lukoil, μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας, ήταν εκτός λειτουργίας από τις 17 Οκτωβρίου λόγω προγραμματισμένης τεχνικής επιθεώρησης, σύμφωνα με την ουγγρική εφημερίδα Vilaggazdasag. Ένας 57χρονος εργαζόμενος υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα πόδια και μεταφέρθηκε στην εντατική θεραπεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο το περιστατικό να ήταν σκόπιμη ενέργεια. Ωστόσο, σύμφωνα με την Vilaggazdasag, εξετάζονται και άλλες πιθανές αιτίες, όπως ανθρώπινο λάθος ή τεχνική δυσλειτουργία.

🌐🇭🇺🇷🇴 According to reports, serious incidents occurred at two oil refineries in the past 24 hours: a fire broke out at the MOL refinery in Százhalombatta, Hungary, on Monday evening, and an explosion rocked the Petrotel-Lukoil refinery in Romania a few hours earlier. The MOL… pic.twitter.com/ckHiyzdTRO — 🌐geopolitics in the picture (@geogeolite) October 21, 2025

Έκρηξη και στην Ουγγαρία με την εταιρεία να δηλώνει πως «απλά έπιασε φωτιά»

Έκρηξη σημειώθηκε επίσης στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ουγγαρίας, που βρίσκεται στην πόλη Ζαζαλομπάτα και δέχεται αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία, σύμφωνα με το ουγγρικό μέσο ενημέρωσης Telex. Οι μαρτυρίες εκεί μιλούν ξεκάθαρα για έκρηξη.

Το διυλιστήριο Danube, που βρίσκεται 27 χιλιόμετρα από τη Βουδαπέστη και ανήκει στην ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL, πυρπολήθηκε το βράδυ της 20ής Οκτωβρίου μετά από έκρηξη. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά μέχρι το πρωί της 21ης Οκτωβρίου. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή θύματα.

Η ακριβής αιτία του συμβάντος εξακολουθεί να διερευνάται. Η εγκατάσταση Ζαζαλομπάτα, που θεωρείται η πιο προηγμένη στον τομέα της διύλισης πετρελαίου στην Ουγγαρία, ενδέχεται τώρα να αντιμετωπίσει προσωρινό κλείσιμο. Το διυλιστήριο τροφοδοτείται με αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία μέσω του αγωγού Druzba.

«Γρουσούζικη» ημέρα για τη Ρωσία η 20η Οκτωβρίου με 3 επιθέσεις

Μια ουκρανική επίθεση με drone στο εργοστάσιο φυσικού αερίου του Ορένμπουργκ στη Ρωσία ανάγκασε το γειτονικό Καζακστάν να μειώσει την παραγωγή στο πεδίο πετρελαίου και φυσικού αερίου του Καρατσαγκανάκ κατά 25% έως 30%, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν δύο πηγές του κλάδου στο Reuters τη Δευτέρα.

Το Ορενμπούργκ, ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια επεξεργασίας φυσικού αερίου στον κόσμο, αναγκάστηκε να διακόψει την εισαγωγή φυσικού αερίου από το Καζακστάν μετά την επίθεση, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Ενέργειας του Καζακστάν την Κυριακή.

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι χτύπησε ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου στην περιοχή του Ορενμπούργκ, περίπου 1.700 χιλιόμετρα ανατολικά των ρωσοουκρανικών συνόρων, καθώς και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή της Σαμάρα. Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων από τον Αύγουστο, σε μια προσπάθεια να διακόψει τον εφοδιασμό με καύσιμα και να στερήσει τη Μόσχα από έσοδα.

Η παραγωγή στο Καρατσαγκανάκ τη Δευτέρα μειώθηκε σε 25.000 μετρικούς τόνους και 28.000 μετρικούς τόνους από το συνηθισμένο επίπεδο των 35.000-35.500, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης.

Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Καρατσαγκανάκ είναι στενά συνδεδεμένη, πράγμα που σημαίνει ότι το κοίτασμα δεν είναι σε θέση να παράγει πολύ πετρέλαιο εάν η παραγωγή φυσικού αερίου είναι μειωμένη, σύμφωνα με το Reuters.