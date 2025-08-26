Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας

Η Ουκρανία έχει εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις της κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας τις τελευταίες εβδομάδες.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου, το Κίεβο έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην περιοχή του Λένινγκραντ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαμάρα, σύμφωνα με το Euronews.

Σύμφωνα με ρωσικά κανάλια Telegram, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στον σταθμό φυσικού αερίου Novatek στην παραλιακή πόλη Ουστ-Λούγκα.

Ο περιφερειάρχης του Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, ισχυρίστηκε ότι 10 drones καταρρίφθηκαν στην Ουστ-Λούγκα, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι οι δεξαμενές καυσίμων σε ένα κοντινό λιμάνι δεν έχουν υποστεί ζημιές.

Η Ουστ-Λούγκα βρίσκεται στη νότια ακτή του Κόλπου της Φινλανδίας στην περιοχή του Λένινγκραντ, όχι μακριά από τα σύνορα με την Εσθονία και περίπου 110 χιλιόμετρα δυτικά της Αγίας Πετρούπολης.

Πηγή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) επιβεβαίωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο The Kyiv Independent ότι η SBU ήταν πίσω από την επίθεση στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η Ουκρανία χτυπά την Ρωσία στην οικονομία

«Η Ρωσία εμπορεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω αυτού του τερματικού σταθμού με τη βοήθεια ενός ‘σκιώδους στόλου’. Οι επιθέσεις με drones της SBU μειώνουν την εισροή ξένου συναλλάγματος που χρειάζεται η Ρωσία για να διεξάγει τον πόλεμο», ανέφερε η πηγή.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας επιβεβαίωσε επίσης ότι η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών (HUR), οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων και άλλες υπηρεσίες άμυνας ήταν πίσω από την επίθεση στο διυλιστήριο πετρελαίου Syzran στη Σαμάρα, το οποίο «ειδικεύεται στην παραγωγή βενζίνης, ντίζελ, καυσίμων για αεροσκάφη και άλλων πετρελαιοειδών που προμηθεύονται οι ρωσικές δυνάμεις».

«Το διυλιστήριο του Syzran έχει σχεδιαστική ικανότητα έως 8,5 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως, που αντιπροσωπεύει περίπου το 3,08% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας», έγραψε το Γενικό Επιτελείο στο Telegram.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ουκρανία έπληξε επίσης το διυλιστήριο της Lukoil στο Βόλγκογκραντ, το μεγαλύτερο στη νότια Ρωσία, καθώς και μεγάλα διυλιστήρια στις περιοχές Σαράτοφ και Ροστόφ.

Το Κίεβο έχει επικεντρώσει τις επιθέσεις με drones στα διυλιστήρια και τα τρένα μεταφοράς καυσίμων της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει τον ρωσικό πολεμικό μηχανισμό.

Ukraine launched a drone attack causing a fire at a Russian oil refinery. Video footage posted on social media showed a plume of black smoke above flames at the Ryazan plant, which refines about 12.7 million tons of oil a year, according to sources https://t.co/31nAmw4Bfi pic.twitter.com/aBszfiGgmQ — Reuters (@Reuters) March 13, 2024

Στόχος τα διυλιστήρια πετρελαίου

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εφαρμόζουν συστηματικά μέτρα με στόχο «τη μείωση του πολεμικού δυναμικού των ρωσικών δυνάμεων κατοχής, την αποσταθεροποίηση των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων τους, ιδίως όσον αφορά τον εφοδιασμό με καύσιμα και λιπαντικά, και την αναγκαστική παύση της ένοπλης επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα United24, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η ρωσική ικανότητα διύλισης πετρελαίου μειώθηκε κατά περισσότερο από 13% τον Αύγουστο του 2025, μετά από μια σειρά ουκρανικών επιθέσεων με drones σε βασικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας πολλά μεγάλα εργοστάσια.

«Όταν ο εχθρός χτυπά τις ενεργειακές μας υποδομές, προσπαθώντας να μας αφήσει χωρίς φως και θέρμανση, τότε καίγονται τα διυλιστήρια πετρελαίου του. Και κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει τέτοιες επιθέσεις, γιατί είναι η ίδια η δικαιοσύνη που τις επιβάλλει», δήλωσε.

Από την αρχή της πλήρους εισβολής της στην Ουκρανία, η Ρωσία στοχεύει τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, προκαλώντας μαζικές διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο, αφήνοντας εκατομμύρια Ουκρανούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα είχε ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες της για το χειμώνα, χτυπώντας τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

«Αυτό δεν ισχύει μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, αλλά και για την παραγωγή φυσικού αερίου», εξήγησε.

Η πίεση στην οικονομία της Ρωσίας εντείνεται

Η κρίση καυσίμων εντείνεται στη Ρωσία και στις περιοχές της Ουκρανίας που έχει καταλάβει, εν μέσω αυξανόμενων τιμών της βενζίνης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, τουλάχιστον τρία διυλιστήρια έχουν σταματήσει εντελώς τη λειτουργία τους και οι επιτυχημένες επιθέσεις των AFU έχουν μειώσει την παραγωγή κατά 10-15%.

Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι «Vot Tak» του Κέντρου Διεθνούς Ραδιοτηλεόρασης TVP (Πολωνική Δημόσια Τηλεόραση), έχουν παρατηρηθεί προβλήματα πρόσβασης στη βενζίνη σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας.

Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα υπάρχουν τεράστιες ουρές στα πρατήρια και πρόσφατα έχει εισαχθεί σύστημα κουπονιών.

Υπάρχουν επίσης αναφορές στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι η βενζίνη πωλείται όλο και περισσότερο μόνο σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.