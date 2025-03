Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στο αντλιοστάσιο πετρελαίου Κροπότκινσκαγια στην περιοχή Κράσνονταρ Κράι της Ρωσίας, χτυπώντας ξανά ενεργειακές υποδομές. Αποτελεί μοχλό πίεσης ενάντια στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, καθώς στην κοινοπραξία συμμετέχουν η Ρωσία, οι ΗΠΑ, το Καζακστάν και η ιταλική Eni.

Ο σταθμός αυτός, μέρος της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας (CPC), είναι το μεγαλύτερο αντλιοστάσιο πετρελαίου στη Ρωσία και διαχειρίζεται σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν.

Το αντλιοστάσιο πετρελαίου, το οποίο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας μετά από μια μαζική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις 17 Φεβρουαρίου και αναμενόταν να επισκευαστεί πλήρως εντός 2-3 μηνών, έχει τώρα πληγεί εκ νέου, με σκοπό την πλήρη καταστροφή του.

Ο αγωγός CPC χτυπήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου από drone και είναι αγωγός που μεταφέρει αργό από το Καζακστάν στις παγκόσμιες αγορές. Οι ροές μειώνονται καθώς επιθεωρείται η βλάβη στο αντλιοστάσιο της εταιρείας CPC.

Ένα χτύπημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους είχε τότε πλήξει ένα αντλιοστάσιο σε έναν πετρελαιαγωγό στη Ρωσία, μειώνοντας τις ροές από το Καζακστάν προς τις παγκόσμιες αγορές που αντλούν δυτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων της Chevron και της Exxon Mobil, όπως αναφέρει το Reuters. Το αντλιοστάσιο είχε βγει εκτός λειτουργίας για πολλούς μήνες και ήταν σχεδόν έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία.

Το τότε χτύπημα ήρθε μία ημέρα πριν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συναντηθεί με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Σαουδική Αραβία για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 21, 2025