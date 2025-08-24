Ουκρανικό drone προκάλεσε φωτιά, που κατασβέστηκε έπειτα από λίγη ώρα, σε βοηθητικό μετασχηματιστή στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας οδηγώντας στη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια έλεγξε τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο ΔΟΑΕ επιβεβαιώνει ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ είναι κανονικά

«Η επιτήρηση επιβεβαιώνει κανονικά επίπεδα ραδιενέργειας», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτηση στο X.

Αναχαιτίστηκαν 95 ουκρανικά drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 95 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν πάνω από δώδεκα και πλέον ρωσικές περιφέρειες σήμερα, 24 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία η Ουκρανία γιορτάζει την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

Ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πυροδοτήθηκε κοντά στον σταθμό ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας ζημιές σε βοηθητικό μετασχηματιστή και πτώση 50% της παραγωγικής ικανότητας του αντιδραστήρα αριθμός 3.

Φωτιά σε διυλιστήριο

Στο μεταξύ, η φωτιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο στην πόλη Νοβοσαχτίνσκ της Ρωσίας έπειτα από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) μαίνεται σήμερα για τέταρτη ημέρα, όπως δήλωσε ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιοχής.

Πυρκαγιά ξέσπασε στη Νοβοσαχτίνσκ την Πέμπτη. Το διυλιστήριο εκεί πουλάει καύσιμα κυρίως για εξαγωγή και η ετήσια ικανότητά του φθάνει τα πέντε εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου ή περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα.