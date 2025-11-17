Στις φλόγες τυλίχθηκε το τουρκικών συμφερόντων τάνκερ ORINDA, που μετέφερε 4.000 τόνους υγραερίου LNG, μετά από ρωσικό πλήγμα.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αρκετά πλοία με τουρκική σημαία ή τουρκικής ιδιοκτησίας έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα πλοία που ήταν αγκυροβολημένα κοντά σε ουκρανικά λιμάνια υπέστησαν ζημιές, αλλά τα μέλη του πληρώματος διέφυγαν χωρίς τραυματισμούς.

Το πλοίο τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ, υπό τον φόβο εκρήξεων, εκκενώθηκε χωριό στη Ρουμανία

Από τη νέα επίθεση, το ORINDA, που μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επίθεσης της Ρωσίας σε υποδομές και θαλάσσιους στόχους της Ουκρανίας. Οι κάτοικοι του ρουμανικού χωριού Plauru, που βρίσκεται απέναντι από το Izmail, στην άλλη όχθη του Δούναβη, εκκενώθηκαν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο πλοίο (Φωτογραφία από Turkiyegazetesi.com.tr).

🔴 #LATEST — Russian forces hit Turkish-owned LPG vessel ORINDA at Ukraine’s Izmail Port, sparking fire; all 16 Turkish crew members evacuated safely pic.twitter.com/o3udO1ZEz1 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 17, 2025

Καλά στην υγεία τους τα 16 μέλη του πληρώματος

Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι και τα 16 μέλη του τουρκικού πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο. Κανείς από αυτούς δεν τραυματίστηκε και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι ουκρανικές πυροσβεστικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν για να σβήσουν τη φωτιά. Οι αρχές δήλωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής εκτίμηση των ζημιών μόλις η φωτιά κατασβεστεί πλήρως.

Τούρκοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές.

Πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις

Νωρίτερα, ρωσική επίθεση στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις υποδομής.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε λιμενικό εξοπλισμό και σε πολιτικά σκάφη που ήταν αγκυροβολημένα εκεί, έγραψε στο Telegram ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα.

«Ένα από τα λιμάνια αντιμετωπίζει διακοπές της ηλεκτροδότησης και ειδικοί εργάζονται ήδη για να την αποκαταστήσουν», πρόσθεσε.