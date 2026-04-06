Κρίση πετρελαίου: Κίνδυνο ελλείψεων σε καύσιμα αντιμετωπίζει η Ιαπωνία
Κόσμος 06 Απριλίου 2026, 23:51

Κρίση πετρελαίου: Κίνδυνο ελλείψεων σε καύσιμα αντιμετωπίζει η Ιαπωνία

Η Ιαπωνία προειδοποιεί για ευρύ οικονομικό σοκ, καθώς η ενεργειακή κρίση απειλεί από τα καύσιμα μέχρι τις πάνες και τα ποτά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Vita.gr
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Spotlight

Παρότι η Ιαπωνία αντλεί από τα τεράστια αποθέματά της σε πετρέλαιο, το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ πυροδοτεί ανησυχίες για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ελλείψεις και αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα, από τη βενζίνη στα βενζινάδικα μέχρι τα πλαστικά παιχνίδια που πωλούνται στα καταστήματα των 100 γιεν- όπως αποκαλούνται τα πολύ φτηνά ψιλικατζίδικα.

Οι δηλώσεις της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ερώτησης

Αν και η κυβέρνηση έσπευσε να διαβεβαιώσει το κοινό ότι η συνολική προσφορά αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών είναι επαρκής προς το παρόν, ενδέχεται να χρειαστούν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου ήδη από τον επόμενο μήνα, εάν δεν έχουν ξαναρχίσει οι εισαγωγές πετρελαίου από το στενό και τα εγχώρια αποθέματα —που επαρκούν για να καλύψουν περίπου οκτώ μήνες της κατανάλωσης της χώρας— εξαντληθούν περαιτέρω.

«Θα ανταποκριθούμε με ευελιξία»

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση βασικών αγαθών και τις τιμές τους, και θα ανταποκριθούμε με ευελιξία και δεν θα αποκλείσουμε καμία πιθανότητα», δήλωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ερώτησης σχετικά με την πιθανή αναζήτηση της συνεργασίας του κοινού για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση της κατανάλωσης.

Εν τω μεταξύ, η εύρεση προμηθευτών εκτός Μέσης Ανατολής για την ταχεία αποστολή πετρελαίου έχει γίνει δύσκολη. Αυτό συμβαίνει επειδή, ενώ χώρες όπως οι ΗΠΑ μπορούν να εξάγουν πετρέλαιο, η εγχώρια υποδομή διύλισης πετρελαίου της Ιαπωνίας θα μπορούσε να δυσκολευτεί να μετατρέψει το ακατέργαστο προϊόν σε προϊόντα πετρελαίου γρήγορα και φθηνά.

Ιαπωνία

Η Ιαπωνία δεν μπορεί να διυλίσει κάποιες ποιότητες αργού

«Το αργό πετρέλαιο διατίθεται σε μια ποικιλία μορφών, που κυμαίνονται από παχύρρευστες, ασφάλτινες ουσίες έως πολύ ελαφρούς, ρευστούς τύπους. Τα ιαπωνικά διυλιστήρια έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την επεξεργασία αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή», δήλωσε στην JT ο Γκο Ματσούο, επικεφαλής του Ινστιτούτου Έρευνας Ενεργειακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κατά τη διάρκεια κατάθεσης στην Άνω Βουλή στις 24 Μαρτίου.

Το πετρέλαιο αυτό, το οποίο αντιπροσωπεύει το 94% των συνολικών εισαγωγών — εκ των οποίων το 93% διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ — είναι επίσης φθηνότερο σε σύγκριση με το αμερικανικό αργό πετρέλαιο. Αν και η Ιαπωνία θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της όσον αφορά άλλους προμηθευτές, η επεξεργασία του αμερικανικού πετρελαίου ενδέχεται να αποδειχθεί πιο δαπανηρή από εκείνη του πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών του και της πιθανότητας να χρειαστεί η τροποποίηση των διυλιστηρίων για να μπορούν να επεξεργάζονται το αμερικανικό πετρέλαιο, ανέφερε ο Ματσούο.

Σε αντίθεση με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ), η ιαπωνική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη παροτρύνει τους καταναλωτές να περιορίσουν την κατανάλωση.

Ο IEA έχει προειδοποιήσει για τη σοβαρότητα της απειλής, συγκρίνοντάς την με τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970. Η βασική διαφορά μεταξύ τότε και τώρα είναι ότι, ενώ οι προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις συνεπάγονταν μειώσεις στην παραγωγή και την προσφορά πετρελαίου, δεν υπήρξαν σημαντικές διαταραχές στη διανομή.

Στις 18 Μαρτίου, ο οργανισμός ανέφερε 10 πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι προηγμένες οικονομίες για τη διατήρηση των αποθεμάτων. Αυτές περιλαμβάνουν τη μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα την ώρα, την ενθάρρυνση της τηλεργασίας για έως και τρεις ημέρες την εβδομάδα, την αποφυγή των επαγγελματικών αεροπορικών ταξιδιών όπου είναι δυνατόν, την καθιέρωση της Κυριακής ως ημέρας χωρίς αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη χρήση τρένων αντί αεροπλάνων όπου είναι δυνατόν.

Η έκθεση ενθαρρύνει επίσης το περπάτημα, την ποδηλασία, την πιο αποτελεσματική χρήση φορτηγών για μεταφορές και την ενίσχυση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων. Η άμεση εφαρμογή των παραπάνω θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τους επόμενους τέσσερις μήνες, εκτιμά ο IEA.

Η Ιαπωνία άρχισε να απελευθερώνει ορισμένα από τα αποθέματά της πετρελαίου τον περασμένο μήνα. Μέχρι την Παρασκευή, είχε περίπου 230 ημέρες, σε αποθηκευμένο πετρέλαιο.

JP Morgan

Τέσσερις μήνες καιρό

«Εάν η τρέχουσα κατάσταση συνεχιστεί για περισσότερο από τέσσερις μήνες, σχεδόν σίγουρα δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε στον περιορισμό της κατανάλωσης. Αναμένω ότι οι κυβερνητικές πολιτικές θα εφαρμοστούν αρχικά σύμφωνα με το σχέδιο 10 σημείων του IEA», δήλωσε στους Japan Times ο Μασατόσι Κότζιμα, καθηγητής και ειδικός στη διανομή πετρελαίου στο Πανεπιστήμιο Momoyama Gakuin.

Ενώ οι πιθανές ελλείψεις πετρελαίου έχουν οδηγήσει την Japan Airlines (JAL) και την All Nippon Airways (ANA) να ανακοινώσουν νέες επιβαρύνσεις καυσίμων για διεθνείς πτήσεις από τον Ιούνιο, τα καθημερινά οικιακά είδη θα μπορούσαν επίσης να υποστούν αυξήσεις τιμών.

Η νάφθα είναι ένα υγρό υδρογονάνθρακα που επεξεργάζεται από αργό πετρέλαιο. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή χημικών ουσιών όπως το βουταδιένιο, το αιθυλένιο και το προπυλένιο, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διαλυτών, καυσίμων, πλαστικών και προϊόντων από καουτσούκ, μεταξύ άλλων.

Μια έλλειψη νάφθας θα δημιουργούσε κυματισμούς στις αλυσίδες εφοδιασμού, επηρεάζοντας άμεσα τα μαζικά παραγόμενα προϊόντα. Εάν δεν είναι δυνατή η εύκολη εξασφάλιση επαρκών ν πρώτων υλών, ο τομέας του λιανικού εμπορίου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρές επιπτώσεις.

«Τα πρώτα είδη που θα επηρεαστούν από την απότομη αύξηση των τιμών θα είναι πράγματα όπως οι πάνες μιας χρήσης, τα προϊόντα υγιεινής, τα εμφιαλωμένα ποτά, τα απορρυπαντικά και τα πλαστικά υλικά συσκευασίας», δήλωσε ο Κότζιμα.

«Τα καταστήματα των 100 γιεν στην Ιαπωνία ενδέχεται να συνεχίσουν να λειτουργούν και να διατηρήσουν το τρέχον όνομά τους. Αλλά η τιμολογιακή τους δομή θα μπορούσε να αλλάξει, με τις τιμές να εμπίπτουν σε περίπου τρεις κατηγορίες: 200 γιεν, 150 γιεν και 100 γιεν».

Πηγή: OT.gr

Economy
Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Κόσμος
Τραμπ: Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα στο Ιράν

Τραμπ: Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα στο Ιράν

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο
Καταστροφή υποδομών 06.04.26

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο

Παρότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα καταλάβει όλο τον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, μετά την σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ διέταξε την εκκένωση χωριών και βόρεια του ποταμού.

Σύνταξη
Ευρώπη: Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες – Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα
Ευρώπη 06.04.26

Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες - Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

Σύνταξη
Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε
Για έκτακτη ανάγκη 06.04.26

Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε

Σε περιόδους αναταραχής, οι ειδικοί συνιστούν να δημιουργήσετε ένα απόθεμα από τρόφιμα, αν είναι δυνατόν – δίνοντας έμφαση σε προϊόντα μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται μαγείρεμα

Σύνταξη
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Σύνταξη
Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη
Bots και προπαγάνδα 06.04.26

Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη

Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, τριγμών στο ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τον ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη με διαδικτυακή προπαγάνδα περί αποσχιστών ρωσόφωνων στην Εσθονία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα – Ιράν: Τα Στενά θα ανοίξουν όταν λήξει ο πόλεμος
38 μέρες πολέμου 06.04.26 Upd: 23:43

Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα - Ιράν: Τα Στενά θα ανοίξουν όταν λήξει ο πόλεμος

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα απαντήσει ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της και ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση ειδικά για ΗΠΑ και Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Π. Τσιβόλα-Φ. Πολίτη-Α. Κάτσουρα
Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Μαρία Βασιλείου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον κράτησε μυστικό από την οικογένεια του ότι θα υποδυθεί τον θείο του, Mάικλ Τζάκσον

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ελλάδα 06.04.26

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Σύνταξη
Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 06.04.26

Αγριεύει ο πόλεμος για τη φέτα

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Μπάσκετ 06.04.26

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο
Καταστροφή υποδομών 06.04.26

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο

Παρότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα καταλάβει όλο τον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, μετά την σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ διέταξε την εκκένωση χωριών και βόρεια του ποταμού.

Σύνταξη
Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις

Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 – Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 06.04.26

Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 - Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι. Δυσμενείς σχεδόν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες. «Συγκάλυψη» η πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Ευρώπη: Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες – Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα
Ευρώπη 06.04.26

Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες - Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

Σύνταξη
Γιουβέντους – Τζένοα 2-0: Οι «Μπιανκονέρι» παραμένουν σε απόσταση «βολής» από την 4άδα
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Γιουβέντους – Τζένοα 2-0: Οι «Μπιανκονέρι» παραμένουν σε απόσταση «βολής» από την 4άδα

«Ζωντανή» για την 4άδα που οδηγεί στη League Phase του Champions League η Γιουβέντους, μετά το 2-0 επί της Τζένοα στο Τορίνο, καθώς πλησίασε στο -1 από την 4η Κόμο και επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 06.04.26

LIVE: Νάπολι – Μίλαν

LIVE: Νάπολι – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μίλαν για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

