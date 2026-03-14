Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Διεθνής Οικονομία 14 Μαρτίου 2026, 13:41

Ιαπωνία: Θα απελευθερώσει 80 εκατ. βαρέλια από τα αποθέματα πετρελαίου της

Ξεκινώντας από τις 16 Μαρτίου η Ιαπωνία θα συμβάλει με τα αποθέματά της στο πλαίσιο του σχεδίου της G7

Η Ευρώπη ανταπέδωσε μια χάρη στην Ιαπωνία όταν συμφώνησε αυτή την εβδομάδα σε μια κοινή απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να μετριαστεί η κρίση εφοδιασμού και η εκτίναξη των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ο Υπουργός Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, Ριοσέι Ακαζάβα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε την Τετάρτη να απελευθερώσει ποσότητα ρεκόρ, 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, από τα στρατηγικά αποθέματα, με στόχο να αντιμετωπιστεί η άνοδος των παγκόσμιων τιμών του αργού πετρελαίου από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ιαπωνία, μέλος της G7, η οποία βασίζεται στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής για περίπου το 90% των προμηθειών της, δήλωσε ότι σχεδιάζει να απελευθερώσει περίπου 80 εκατομμύρια βαρέλια από τα ιδιωτικά και εθνικά αποθέματα πετρελαίου της, ως τη δική της συμβολή, ξεκινώντας από τις 16 Μαρτίου.

«Η Ευρώπη ανταποδίδει»

Στις συναντήσεις της G7 και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) αυτή την εβδομάδα, η Ιαπωνία κατάφερε να αλλάξει τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι αρχικά ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς η εξάρτησή τους από τα Στενά του Ορμούζ είναι μικρότερη, δήλωσε ο Ακαζάβα στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου και του Επιχειρηματικού Φόρουμ για την Ενεργειακή Ασφάλεια του Ινδο-Ειρηνικού στο Τόκιο.

«Κατανοούμε ότι αυτό αποτελεί ανταπόδοση της Ευρώπης για τη βοήθεια που είχε προσφέρει η Ιαπωνία, όταν είχε απελευθερώσει πετρέλαιο για να στηρίξει την Ευρώπη σε μια δύσκολη περίοδο κατά την κρίση της Ουκρανίας το 2022», είπε, αναφερόμενος στην εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και την κρίση εφοδιασμού που ακολούθησαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Η Ιαπωνία έχει σταματήσει από τότε να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία και έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες — οι οποίες πλέον αντιστοιχούν περίπου στο 6% του συνόλου της Ιαπωνίας — ενώ οι ιαπωνικές εταιρείες συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία τους στον αμερικανικό ενεργειακό τομέα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Τόκιο

Το Σαββατοκύριακο, Αμερικανοί αξιωματούχοι από τους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας συγκεντρώθηκαν στο Τόκιο για το IPEM, ένα εναρκτήριο φόρουμ υπό την ηγεσία του «National Energy Dominance Council» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την προώθηση επενδύσεων στην Ιαπωνία και την Ασία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ελεύθερη προμήθεια ενέργειας… έχουμε ουσιαστικά αντικαταστήσει τα δύο τρίτα του ρωσικού φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη», δήλωσε το Σάββατο ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ κατά την έναρξη της εκδήλωσης.

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Επλήγη θέση κυανόκρανων στον Λίβανο

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Οι ΗΠΑ άνοιξαν τη στρόφιγγα στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας
Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Για την IPO της Capital Tankers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Χρηματιστήριο του Όσλο αναφέρεται δημοσίευμα του TradeWinds – Πώς αναβάθμισε την αξία της νορβηγικής κεφαλαιαγοράς

Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» - Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ

«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια - Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο

«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

