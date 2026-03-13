newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Δυσοίωνες προβλέψεις για το πετρέλαιο: Γιατί η τιμή του θα παραμείνει ψηλά
Οικονομία 13 Μαρτίου 2026

Δυσοίωνες προβλέψεις για το πετρέλαιο: Γιατί η τιμή του θα παραμείνει ψηλά

Το τέλος του πολέμου δεν σημαίνει το τέλος της κρίσης για το πετρέλαιο – Τι επισημαίνουν οι ειδικοί

Σύνταξη
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να υπόσχεται ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο του εναντίον του Ιράν -μόλις το πρωί της Παρασκευής δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για παράδοση- αλλά οι επιπτώσεις θα συνεχίσουν να υφίστανται πολύ καιρό μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δείχνουν να υποβαθμίζουν την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης που προκλήθηκε από τη διακοπή των μεταφορών αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ: «Η πρόσφατη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι προσωρινή και αυτή η επιχείρηση θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του φυσικού αερίου μακροπρόθεσμα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους τις προηγούμενες μέρες. Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ισχυρίστηκε -ουδείς γνωρίζει βάσει ποιων δεδομένων- ότι οι διαταραχές στις τιμές θα διαρκέσουν «εβδομάδες, όχι μήνες».

Ωστόσο, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η διαταραχή έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, απειλώντας να παρατείνει τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ακολουθούν πέντε λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα με το Politico, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να παραμείνουν:

Είναι φυσικό

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη διαταράξει τις αγορές ενέργειας της περιοχής του Κόλπου σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι πλέον δυνατή μια γρήγορη ανάκαμψη, δήλωσε ο Anas Alhajji, εμπειρογνώμονας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η συσσώρευση δεξαμενόπλοιων και στις δύο πλευρές του στενού του Ορμούζ θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να αποκατασταθεί.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να επανέλθει η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών της Μέσης Ανατολής που έχουν πλέον διακοπεί, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Ιράκ και της Σαουδικής Αραβίας. Ορισμένες από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις, όπως αυτές στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Κατάρ, δεν μπορούν να αποκατασταθούν εύκολα, εξήγησε.

«Το τέλος του πολέμου δεν σημαίνει το τέλος της κρίσης», δήλωσε ο Alhajji. «Υπάρχουν χώρες που έχουν σταματήσει κυριολεκτικά την παραγωγή επειδή οι αποθήκες τους είναι γεμάτες. Για να επανέλθει η παραγωγή πετρελαίου στα προ κρίσης επίπεδα χρειάζεται χρόνος. Ειδικά για το LNG, χρειάζεται πολύς χρόνος».

Το τανγκό θέλει δύο

Ο Τραμπ μπορεί να ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά δεν έχει τη δύναμη να τον τερματίσει μονομερώς. Οι Ιρανοί δεν έχουν δηλώσει δημοσίως ότι θα συμφωνήσουν γρήγορα να σταματήσουν τις επιθέσεις.. Την τελευταία εβδομάδα, έχουν στοχεύσει όλο και περισσότερο τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και μια μακρύτερη περίοδο αβεβαιότητας, αν συνεχιστούν.

Σε απάντηση στα σχόλια του Τραμπ, ο εκπρόσωπος της Επαναστατικής Φρουράς δήλωσε την Τρίτη στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι το τέλος του πολέμου «θα το αποφασίσει το Ιράν», έχοντας πλήρη επίγνωση της πολιτικής πίεσης που ασκείται στον Τραμπ από τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων του για την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραγτσί, δήλωσε ότι η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου αποδεικνύει πως το καθεστώς δεν θα υποκύψει αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίσουν να στοχεύουν τις πετρελαϊκές υποδομές. «9 ημέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης Epic Mistake, οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, ενώ όλες οι πρώτες ύλες έχουν εκτοξευθεί στα ύψη», έγραψε στο X. «Γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ συνωμοτούν εναντίον των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεών μας, με την ελπίδα να περιορίσουν τον τεράστιο πληθωριστικό σοκ. Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο. Και εμείς, επίσης, έχουμε πολλές εκπλήξεις στην άκρη».

Ενδέχεται επιδείνωση της κατάστασης

Την προηγούμενη Τρίτη, προέκυψαν στοιχεία ότι το Ιράν άρχισε να τοποθετεί νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, μια σημαντική κλιμάκωση που θα μπορούσε να περιπλέξει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες για την επανέναρξη του 20% των καθημερινών παγκόσμιων μεταφορών ενέργειας που διέρχονται από την περιοχή, σύμφωνα με το CBS News.

Η πιθανή τοποθέτηση ναρκών στο στενό, σε συνδυασμό με όλες τις ζημιές στις υποδομές και τη διακοπή της παραγωγής, σημαίνει ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να επανέλθουν οι αγορές ενέργειας στο φυσιολογικό, δήλωσε ο Rory Johnston, αναλυτής πετρελαίου.

«Αυτή η κρίση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται έως ότου επαναληφθεί η κανονική κυκλοφορία μέσω του Στενού και, σε αυτό το στάδιο, ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιζόταν σήμερα και τα δεξαμενόπλοια επανέρχονταν στο 100% της ροής του Ορμούζ, θα χρειαζόταν ακόμα μήνες για να επανέλθει η κατάσταση σε κάτι που να μοιάζει με κανονικότητα», έγραψε στο X.

Όσο περισσότερο παραμείνει κλειστό το στενό, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να οδηγηθεί ο κόσμος σε μια «βαθιά ύφεση», δήλωσε ο Γκρεγκ Πρίντι, ειδικός σε θέματα διαταραχής της αγοράς ενέργειας, με προϋπηρεσία στην Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας. Ανέφερε ότι θα χρειαστεί περισσότερο από έναν μήνα για να επανέλθει η κατάσταση στο φυσιολογικό, ακόμη και αν ο πόλεμος τερματιζόταν σήμερα, αλλά ότι δεν θα υπάρξει «φυσιολογική κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων όσο το Ιράν διαθέτει όπλα για να επιτίθεται σε αυτά».

Ο Πρίντι -τώρα ανώτερος ερευνητής στο συντηρητικό Κέντρο για το Εθνικό Συμφέρο- δήλωσε ότι η διατήρηση του τρέχοντος όγκου εκτός αγοράς για άλλες επτά εβδομάδες θα προκαλούσε μια σημαντική παγκόσμια οικονομική συρρίκνωση τόσο σοβαρή που θα δημιουργούσε «πιθανώς τη χειρότερη ύφεση που έχει δει κανείς από τη δεκαετία του 1930».

Δεν είναι μόνο οι νάρκες…

Οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών από το Ιράν και ενδεχομένως από άλλες ομάδες διευρύνονται καθημερινά και έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά.

Την Τετάρτη, το Ιράν επιτέθηκε και κατέστρεψε μια μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Ομάν. Τρία πλοία χτυπήθηκαν κοντά στο Στενό του Ορμούζ την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένου ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία της Ταϊλάνδης, για την επίθεση στο οποίο ανέλαβε την ευθύνη η ιρανική κυβέρνηση, επειδή «επιμενόταν παράνομα να περάσει από το Στενό του Ορμούζ».

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα πετρελαιοφόρα πρέπει να αρχίσουν να διέρχονται από το στενό πέρασμα παρά τους κινδύνους: «Νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούν το στενό», είπε ο Τραμπ. «Κοιτάξτε, καταστρέψαμε σχεδόν όλα τα ναρκοθετικά πλοία τους σε μία νύχτα».

Την ίδια στιγμή, οι δημοκρατικοί γερουσιαστές που παρευρέθηκαν σε μια απόρρητη ενημέρωση για τον πόλεμο την Τρίτη δήλωσαν ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να ανοίξει ξανά το στενό.

«Αυτήν τη στιγμή, δεν ξέρουν πώς να το ανοίξουν ξανά με ασφάλεια», έγραψε ο γερουσιαστής του Κονέκτικατ Κρις Μέρφι στο X. «Αυτό είναι ασυγχώρητο, γιατί αυτή η πλευρά της καταστροφής ήταν 100% προβλέψιμη».

…Και δεν είναι μόνο το Ιράν

Ενώ οι ΗΠΑ απειλούν την ιρανική κυβέρνηση με σοβαρές συνέπειες αν επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, δεν είναι ο μόνος εχθρικός παράγοντας  στην περιοχή που μπορεί να μπλοκάρει αποτελεσματικά τη ναυτιλιακή διαδρομή.

Υπάρχουν πολλές ομάδες στην περιοχή που δεν συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση, αλλά είναι εξοργισμένες που ο ηγέτης τους σκοτώθηκε και θέλουν εκδίκηση, σημείωσε ο Alhajji, ο εμπειρογνώμονας της αγοράς ενέργειας.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν ήταν μόνο ο ηγέτης του Ιράν, αλλά και των σιιτών μουσουλμάνων γενικά, και είχε υποστηρικτές σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της Υεμένης, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, του Κουβέιτ, του Πακιστάν, του Αφγανιστάν και άλλων, εξήγησε ο ίδιος.

Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ευρύτερο δίκτυο ομάδων που είναι πρόθυμες να επιτεθούν στα πετρελαϊκά συμφέροντα στην περιοχή, είπε, και υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να προετοιμάζουν ήδη επιθέσεις. Φθηνά drones θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν ζημιές σε πετρελαιοφόρα αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

«Είναι θυμωμένοι επειδή ο ηγέτης τους σκοτώθηκε», είπε ο Alhajji. «Η τεχνολογία τα τελευταία 15 χρόνια έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που είναι πολύ πιθανό να προκληθούν ζημιές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με 500 δολάρια».

Πηγή: OT

