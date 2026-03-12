Η τιμή βαρελιού του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, καταγράφει νέα αλματώδη άνοδο, κατά 5% και πλέον, παρά την ανακοίνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι αποδεσμεύει μέρος των στρατηγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων της για να αποφευχθούν ελλείψεις, μέτρο το οποίο αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι δεν άρκεσε για να καθησυχάσει τους επενδυτές (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Stringer).

Η τιμή του βαρελιού της ποικιλίας West Texas Intermediate αυξανόταν κατά 5,48%, στα 92,03 δολάρια

Περί τη 01:25 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της ποικιλίας West Texas Intermediate αυξανόταν κατά 5,48%, στα 92,03 δολάρια. Από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου, η τιμή του βαρελιού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 20 δολάρια και πλέον, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι θα διαθέσει στην αγορά προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα, στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) με σκοπό να περιοριστούν οι συνέπειες για την οικονομία εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Από την επόμενη εβδομάδα»

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ εξουσιοδότησε το υπουργείο Ενέργειας να αποδεσμεύσει 172 εκατομμύρια βαρέλια προερχόμενα από τα στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα από την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργού Κρις Ράιτ.

Με δεδομένο τον προβλεπόμενο ρυθμό διάθεσης, οι παραδόσεις της ποσότητας αυτής θα απαιτήσουν «περίπου 120 ημέρες», διευκρίνισε ο υπουργός.