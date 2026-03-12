Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα διαθέσει στην αγορά προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα, στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) με σκοπό να περιοριστούν οι συνέπειες για την οικονομία εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη για την Ελλάδα) ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Kylie Cooper).

Το υπουργείο Ενέργειας εξουσιοδοτήθηκε να αποδεσμεύσει 172 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ εξουσιοδότησε το υπουργείο Ενέργειας να αποδεσμεύσει 172 εκατομμύρια βαρέλια προερχόμενα από τα στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα από την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργού Κρις Ράιτ.

Με δεδομένο τον προβλεπόμενο ρυθμό διάθεσης, οι παραδόσεις της ποσότητας αυτής θα απαιτήσουν «περίπου 120 ημέρες», διευκρίνισε ο υπουργός, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Ανευ προηγουμένου»

Η απόφαση των ΗΠΑ έρχεται έπειτα από τη χθεσινή ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας να εγκρίνει τη μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του.

Ανακοίνωσε, συγκεκριμένα, ότι τα 32 κράτη μέλη του συμφώνησαν ομόφωνα να διαθέσουν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τους για να αντισταθμίσουν την απώλεια εφοδιασμού λόγω του «πρακτικού κλεισίματος» των Στενών του Ορμούζ.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην αγορά πετρελαίου είναι άνευ προηγουμένου σε κλίμακα, γι’ αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που τα κράτη μέλη του ΔΟΕ ανταποκρίθηκαν με μια συλλογική δράση έκτακτης ανάγκης άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του.