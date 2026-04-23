Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Πτωτικά κινείται ο χρυσός σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπυρώνει την ανησυχία για τις πληθωριστικές πιέσεις και την διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,7% στα 4.705,09 δολάρια η ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου υποχώρησαν κατά 0,6% στα 4.722,10 δολάρια.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά από τις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες μειώσεις στα αποθέματα βενζίνης και διυλισμένων προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς η αγορά εστιάζει στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν που παραμένει σε αδιέξοδο.

«Η εικόνα της τιμής του πετρελαίου Brent σε τριψήφιο νούμερο διατηρεί τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό στο προσκήνιο και θέτει τον χρυσό σε δεύτερη μοίρα σήμερα» εξηγεί στο Reuters ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου αναμένεται να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και παραγωγής συρρικνώνοντας τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων.

Ενώ ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά επιβαρύνοντας την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Η Μέση Ανατολή

Το Ιράν κατέσχεσε δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, σφίγγοντας τον έλεγχο του στη στρατηγική πλωτή οδό, και απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο να ανοίξει τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας όσο δεν αίρεται ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ οι ΗΠΑ υποβάθμισαν τις εξελίξεις, στις οποίες δεν είδαν παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

«Οι επενδυτές ανησυχούν ότι αυτό το status quo «εκεχειρία συν αποκλεισμός» θα μπορούσε να διαρκέσει για μήνες, μετατρέποντας μια βραχυπρόθεσμη άνοδο σε μακροπρόθεσμη πληθωριστική άγκυρα, η οποία θα έβλαπτε τον χρυσό από την άποψη της απόδοσης», δήλωσε ο Γουότερερ.

H Federal Reserve

Εν τω μεταξύ, η δημοσκόπηση του Reuters σε οικονομολόγους έδειξε ότι η Federal Reserve πιθανότατα θα περιμένει τουλάχιστον έξι μήνες πριν μειώσει τα επιτόκια φέτος, καθώς η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο αναζωπυρώνει τον πληθωρισμό που παραμένει πάνω από το στόχο της Fed.

Οι traders βλέπουν τώρα μια πιθανότητα 23% για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, από 28% πριν από μια εβδομάδα. Πριν από τον πόλεμο, υπήρχαν προσδοκίες για δύο μειώσεις για φέτος.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 1,4% στα 76,64 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα κατά 1,3% στα 2.048,25 δολάρια και το παλλάδιο κατά 1% στα 1.529,25 δολάρια.

Πηγή: ΟΤ