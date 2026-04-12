Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Πόσο ασφαλές καταφύγιο είναι ο χρυσός; Τι δείχνει το πρόσφατο παρελθόν
Διεθνής Οικονομία 12 Απριλίου 2026, 20:36

Η εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος στο Ιράν δεν έδειξαν τα αναμενόμενα για την υπόθεση του «ασφαλούς καταφυγίου»

Ως «ασφαλές καταφύγιο» θεωρείται διαχρονικά ο χρυσός, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας, όπως είναι οι πόλεμοι που επηρεάζουν άμεσα τις αγορές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι οικονομικές σελίδες αφιερώνουν αρκετή προσπάθεια να αποτυπώσουν τις μεταβολές στη τιμή του κίτρινου μετάλλου, καθημερινά.

Η πορεία της τιμής του χρυσού από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι σήμερα αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς τα γεωπολιτικά γεγονότα επηρεάζουν τις αγορές και ειδικά τα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια».

Η παραδοσιακή αντίληψη θέλει τον χρυσό να λειτουργεί ως μέσο προστασίας σε περιόδους κρίσεων, ωστόσο η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι η συμπεριφορά του είναι αρκετά πιο σύνθετη.

Αρχικά, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε ένα άμεσο σοκ στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές αντέδρασαν έντονα στην αβεβαιότητα, μετακινώντας κεφάλαια από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία προς ασφαλέστερες επιλογές, σημείωνε τότε το Forbes. Ο χρυσός, ως διαχρονικό «safe haven», σημείωσε άνοδο και ξεπέρασε τα 2.000 δολάρια ανά ουγγιά, επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά κατά την πανδημία. Αυτή η αρχική αντίδραση επιβεβαίωσε την παραδοσιακή θεωρία ότι σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης η ζήτηση για χρυσό αυξάνεται.

Η περίπλοκη πορεία του χρυσού μετά την Ουκρανία

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν πιο περίπλοκη. Καθώς κυλούσε το 2022 και μετά το 2023, η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε έναν κύκλο αύξησης επιτοκίων, κυρίως από τη Federal Reserve και άλλες κεντρικές τράπεζες, με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού, σημείωνε τότε το ΔΝΤ.

Αυτό είχε αρνητική επίδραση στον χρυσό, καθώς πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση (non-yielding asset). Σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, τα ομόλογα και άλλα τοκοφόρα προϊόντα γίνονται πιο ελκυστικά, οδηγώντας σε εκροές από τον χρυσό. Έτσι, παρά την αρχική άνοδο λόγω πολέμου, οι τιμές υποχώρησαν τους επόμενους μήνες, σημειώνει η ABN Amro.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, καθώς και οι ανακατατάξεις στο διεθνές εμπόριο και τις ροές ενέργειας. Ο χρυσός χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις ως μέσο αποθεματικού και μέσο συναλλαγών, ενώ χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα αύξησαν τα αποθέματά τους, ενισχύοντας τη ζήτηση.

Χρυσός και πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν

Το 2024 και κυρίως το 2025–αρχές 2026 χαρακτηρίστηκαν από μια νέα ανοδική φάση σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council). Η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η επιμονή του πληθωρισμού και η ζήτηση από κεντρικές τράπεζες οδήγησαν τον χρυσό σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας ακόμη και τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά στις αρχές του 2026. Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με τη γενικευμένη αίσθηση αστάθειας στο διεθνές σύστημα.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη περίοδος –ιδιαίτερα με την κλιμάκωση συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή το 2026– ανέδειξε μια σημαντική διαφοροποίηση στη συμπεριφορά του χρυσού.

Παρά τη σοβαρότητα της γεωπολιτικής κρίσης, οι τιμές δεν αυξήθηκαν σταθερά, αλλά παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις και ακόμη και πτώση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρυσός κινήθηκε παράλληλα με τις μετοχές, κάτι που αντιβαίνει στον παραδοσιακό ρόλο του ως αντιστάθμισμα κινδύνου, σημείωσε το MarketWatch και η Wall Street Journal.

Η εξήγηση για αυτή τη «μη τυπική» συμπεριφορά είναι πολυπαραγοντική, όπως κατέδειξαν οι Financial Times. Πρώτον, η έντονη άνοδος που είχε προηγηθεί δημιούργησε σημαντικές κερδοσκοπικές θέσεις. Σε περιόδους κρίσης, οι επενδυτές συχνά ρευστοποιούν ακόμη και ασφαλή περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν ζημίες αλλού, γεγονός που πιέζει τις τιμές του χρυσού. Δεύτερον, η ενίσχυση του δολαρίου και η διατήρηση υψηλών επιτοκίων περιορίζουν τη ζήτηση. Τρίτον, ορισμένες χώρες πωλούν χρυσό για να χρηματοδοτήσουν ενεργειακές ανάγκες ή να στηρίξουν τα νομίσματά τους, αυξάνοντας την προσφορά.

Επιπλέον, η στάση των κεντρικών τραπεζών παραμένει κρίσιμη. Παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, πολλές συνεχίζουν να βλέπουν τον χρυσό ως στρατηγικό αποθεματικό, ιδίως σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής πόλωσης. Αυτό συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη στήριξη των τιμών.

Είναι ασφαλές καταφύγιο;

Πρώτον, ο χρυσός εξακολουθεί να αντιδρά θετικά σε αρχικά σοκ γεωπολιτικών κρίσεων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Δεύτερον, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πορεία του εξαρτάται περισσότερο από μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως τα επιτόκια, ο πληθωρισμός και η ισχύς του δολαρίου, παρά από τα ίδια τα γεωπολιτικά γεγονότα.

Τρίτον, η συμπεριφορά του χρυσού έχει γίνει πιο σύνθετη και λιγότερο προβλέψιμη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν οι αγορές βρίσκονται υπό πίεση ρευστότητας, ο χρυσός μπορεί να υποχωρεί αντί να ενισχύεται.

Τέταρτον, η αυξημένη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών και η ανάπτυξη χρηματοοικονομικών προϊόντων (όπως ETFs) έχουν ενισχύσει τον ρόλο της κερδοσκοπίας, μεταβάλλοντας τα παραδοσιακά πρότυπα συμπεριφοράς, αναφέρει το Fortune.

Τελικά, ο χρυσός παραμένει ένα σημαντικό εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά όχι πανάκεια. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και τη φύση της κρίσης. Για τον σύγχρονο επενδυτή, αυτό σημαίνει ότι ο χρυσός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου και όχι ως μοναδική λύση προστασίας απέναντι στην αβεβαιότητα.

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Αύξηση τιμής 13.04.26

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Εύθραυστη εκεχειρία 11.04.26

Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Αύξηση τιμής 13.04.26

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
Λίβανος 13.04.26

«Εργαζόμαστε» για να επιτύχουμε «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός μας»

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Μπάσκετ 13.04.26

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι. Τι περιμένουν την 38η και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από 6οι έως 9οι οι πράσινοι.

Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:04

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ

Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.04.26

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Για καλό σκοπό 12.04.26

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου για 100 ευρώ; Ο εγγονός του Πάμπλο για την κλήρωση που κλυδωνίζει την αγορά τέχνης

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κόμο – Ίντερ

LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Κόσμος 12.04.26

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

