Χρυσός: Το κόλπο grosso της Γαλλίας – Τα κέρδη και η επιστροφή των ράβδων από τη Νέα Υόρκη

Με έξυπνη η Τράπεζα της Γαλλίας επαναπάτρισε τα τελευταία αποθέματα χρυσού που διατηρούνταν στα θησαυροφυλάκια της Νέας Υόρκης καταγράφοντας ταυτόχρονα κέρδη που πλησίασαν τα 13 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα της Γαλλίας (BdF) ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σημείωσε κεφαλαιακό κέρδος ύψους 12,8 δισ. ευρώ μετά την αναβάθμιση 129 τόνων χρυσού, περίπου το 5% των συνολικών αποθεμάτων της Γαλλίας, μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, καθώς επωφελήθηκε από τις υψηλές τιμές του χρυσού.

Επαναπατρίζεται ο χρυσός

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η τράπεζα αντικαθιστά σταδιακά τα παλαιότερα ή μη τυποποιημένα αποθέματα χρυσού με ράβδους που πληρούν τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Ο εσωτερικός έλεγχος του 2024 συνέστησε την ολοκλήρωση της διαδικασίας για το μικρό μερίδιο γαλλικού χρυσού που εξακολουθεί να φυλάσσεται στη Νέα Υόρκη.

Η κεντρική τράπεζα επέλεξε αντί να επεξεργαστεί και να μεταφέρει τον χρυσό που παρέμεινε στις ΗΠΑ,να τον πουλήσει και να αγοράσει νέους, συμβατούς με τους κανονισμούς χρυσούς από την ευρωπαϊκή αγορά. Οι νέοι ράβδοι διατηρούνται στο Παρίσι.

Μέσω 26 συναλλαγών, η BdF σημείωσε σημαντικό κέρδος, αξιοποιώντας τις τιμές ρεκόρ του χρυσού κατά την περίοδο.

Τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Γαλλίας, περίπου 2.437 τόνοι, τα τέταρτα μεγαλύτερα στον κόσμο, βρίσκονται τώρα όλα στο Παρίσι. Αυτό περιλαμβάνει 134 τόνους παλαιότερων ράβδων και κερμάτων, τα οποία η τράπεζα σκοπεύει να αναβαθμίσει στα πρότυπα έως το 2028.

Το πρόγραμμα αυτό έχει πλέον ολοκληρωθεί σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας. Ο διοικητής Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό υπογράμμισε ότι οι νέες ράβδοι φυλάσσονταν στο Παρίσι επειδή ο χρυσός υψηλότερου επιπέδου διαπραγματεύεται σε ευρωπαϊκή αγορά και ότι η απόφαση δεν έχει πολιτικά κίνητρα.

Το κέρδος επέτρεψε στην κεντρική τράπεζα να καταγράψει καθαρά κέρδη 8,1 δισ.ευρώ το 2025, μετά από καθαρή ζημία 7,7 δισ. ευρώ το 2024.

Ανησυχία από τη Γερμανία

Στη Γερμανία, η οποία κατέχει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στον κόσμο, ορισμένοι οικονομολόγοι έχουν καλέσει την κυβέρνηση να αποσύρει τον χρυσό της από τις ΗΠΑ, επικαλούμενοι ανησυχίες για «απρόβλεπτες» πολιτικές υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Bundesbank, η ομοσπονδιακή τράπεζα της Γερμανίας, κατέχει περίπου 1.236 τόνους χρυσού στις ΗΠΑ, ή περίπου το 37% του συνόλου των αποθεμάτων της.

«Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει έσοδα. Γι’ αυτό ο χρυσός μας δεν είναι πλέον ασφαλής στα θησαυροφυλάκια της Fed» σημείωσε ο Michael Jäger, επικεφαλής τόσο της Ένωσης Γερμανών Φορολογουμένων όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φορολογουμένων.

Πηγή: ΟΤ