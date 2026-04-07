newspaper
Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χρυσός: Το κόλπο grosso της Γαλλίας – Τα κέρδη και η επιστροφή των ράβδων από τη Νέα Υόρκη
Διεθνής Οικονομία 07 Απριλίου 2026, 19:45

Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας για τα αποθέματα χρυσού που φυλασσόταν στη Νέα Υόρκη

Τζούλη Καλημέρη
A
A
Vita.gr
Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Spotlight

Με έξυπνη η Τράπεζα της Γαλλίας επαναπάτρισε τα τελευταία αποθέματα χρυσού που διατηρούνταν στα θησαυροφυλάκια της Νέας Υόρκης καταγράφοντας ταυτόχρονα κέρδη που πλησίασαν τα 13 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα της Γαλλίας (BdF) ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σημείωσε κεφαλαιακό κέρδος ύψους 12,8 δισ. ευρώ μετά την αναβάθμιση 129 τόνων χρυσού, περίπου το 5% των συνολικών αποθεμάτων της Γαλλίας, μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, καθώς επωφελήθηκε από τις υψηλές τιμές του χρυσού.

Επαναπατρίζεται ο χρυσός

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η τράπεζα αντικαθιστά σταδιακά τα παλαιότερα ή μη τυποποιημένα αποθέματα χρυσού με ράβδους που πληρούν τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Ο εσωτερικός έλεγχος του 2024 συνέστησε την ολοκλήρωση της διαδικασίας για το μικρό μερίδιο γαλλικού χρυσού που εξακολουθεί να φυλάσσεται στη Νέα Υόρκη.

Η κεντρική τράπεζα επέλεξε αντί να επεξεργαστεί και να μεταφέρει τον χρυσό που παρέμεινε στις ΗΠΑ,να τον πουλήσει και να αγοράσει νέους, συμβατούς με τους κανονισμούς χρυσούς από την ευρωπαϊκή αγορά. Οι νέοι ράβδοι διατηρούνται στο Παρίσι.

Μέσω 26 συναλλαγών, η BdF σημείωσε σημαντικό κέρδος, αξιοποιώντας τις τιμές ρεκόρ του χρυσού κατά την περίοδο.

Τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Γαλλίας, περίπου 2.437 τόνοι, τα τέταρτα μεγαλύτερα στον κόσμο, βρίσκονται τώρα όλα στο Παρίσι. Αυτό περιλαμβάνει 134 τόνους παλαιότερων ράβδων και κερμάτων, τα οποία η τράπεζα σκοπεύει να αναβαθμίσει στα πρότυπα έως το 2028.

Το πρόγραμμα αυτό έχει πλέον ολοκληρωθεί σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας. Ο διοικητής Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό  υπογράμμισε ότι οι νέες ράβδοι φυλάσσονταν στο Παρίσι επειδή ο χρυσός υψηλότερου επιπέδου διαπραγματεύεται σε ευρωπαϊκή αγορά και ότι η απόφαση δεν έχει πολιτικά κίνητρα.

Το κέρδος επέτρεψε στην κεντρική τράπεζα να καταγράψει καθαρά κέρδη 8,1 δισ.ευρώ το 2025, μετά από καθαρή ζημία 7,7 δισ. ευρώ το 2024.

Ανησυχία από τη Γερμανία

Στη Γερμανία, η οποία κατέχει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού στον κόσμο, ορισμένοι οικονομολόγοι έχουν καλέσει την κυβέρνηση να αποσύρει τον χρυσό της από τις ΗΠΑ, επικαλούμενοι ανησυχίες για «απρόβλεπτες» πολιτικές υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Bundesbank, η ομοσπονδιακή τράπεζα της Γερμανίας, κατέχει περίπου 1.236 τόνους χρυσού στις ΗΠΑ, ή περίπου το 37% του συνόλου των αποθεμάτων της.

«Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει έσοδα. Γι’ αυτό ο χρυσός μας δεν είναι πλέον ασφαλής στα θησαυροφυλάκια της Fed» σημείωσε ο Michael Jäger, επικεφαλής τόσο της Ένωσης Γερμανών Φορολογουμένων όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φορολογουμένων.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Καταθέσεις: Γιατί οι προθεσμιακές χάνουν έδαφος – Η στροφή στη ρευστότητα και οι εναλλακτικές αποδόσεις 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Κόσμος
Tραμπ: «Στις 20:00 θα συμβεί» – Προειδοποιεί για επίθεση «που δεν έχουν ξαναδεί»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Απόρρητο