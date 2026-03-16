Η Ισπανία δεν θα πάρει μέρος σε καμία αποστολή στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 15:25

Η Ισπανία δεν θα πάρει μέρος σε καμία αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

«Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ κανένα προσωρινό μέτρο, διότι ο στόχος πρέπει να είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, και μάλιστα τώρα», δήλωσε η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Οι Ισπανοί υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών δήλωσαν ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει σε καμία στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, καθώς θεωρεί παράνομο τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η ισπανική κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής τον πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ έχει επικρίνει την επίθεση και έχει απαγορεύσει στα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε αυτήν να χρησιμοποιούν τις κοινές βάσεις στη νότια Ισπανία.

«Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ κανένα προσωρινό μέτρο, διότι ο στόχος πρέπει να είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, και μάλιστα τώρα», δήλωσε η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

«Η κατάσταση στα Στενά αποτελεί θέμα σοβαρής ανησυχίας για τους Ευρωπαίους, αλλά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί ανεξάρτητα από οικονομικές εκτιμήσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

«Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που θα προσθέσει ακόμη περισσότερη ένταση ή θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

