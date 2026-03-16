newspaper
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
live
Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Ισραηλινό σφυροκόπημα στην Τεχεράνη
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 06:46

Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Ισραηλινό σφυροκόπημα στην Τεχεράνη

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει - Το Ισραήλ λέει ότι οι επιχειρήσεις του στο Ιράν θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ ετοιμάζεται και για χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

LiveblogΠαρασκευή Τσιβόλα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Spotlight

Φλέγεται για 17η μέρα η Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ισραήλ, εξακολουθούν να σφυροκοπούν το Ιράν, που χαρακτηρίζει οικοκτονία τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές του εγκαταστάσεις. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη με τεράστιες στήλες φωτιάς και καπνού να υψώνονται από το αεροδρόμιο και άλλες περιοχές της πόλης.  Οι ιρανικές αντεπιθέσεις, επίσης συνεχίζονται με αναφορές για ζημιές σε ισραηλινές πόλεις, ενώ φωτιά ξέσπασε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, μετά από «περιστατικό με drone».

«Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο», υποστηρίζει ο Τραμπ, που απαιτεί από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να συνδράμουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το Ισραήλ εξαπολύει νέες επιθέσεις στον Λίβανο, ενώ συγκεντρώνει άρματα μάχης και στρατιώτες στα σύνορα.

Δείτε live

YouTube thumbnail

Όλες οι εξελίξεις στο in

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Κόσμος
Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;
Εκτιμήσεις ειδικών 16.03.26

Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;

Αναλυτές εξετάζουν πέντε πιθανά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, από μια εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος έως μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση

Νατάσα Μπαστέα
Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»
Περιφερειακή κρίση 16.03.26

Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»

Αποδυναμωμένοι, αλλά ενεργοί εν μέσω του πολέμου, οι περιφερειακοί «πληρεξούσιοι» του Ιράν κινούνται με διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές επιβίωσης σε ένα κατακερματισμένο γεωπολιτικό πεδίο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»
Μέση Ανατολή 16.03.26

Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων

«Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη ...», τονίζει ο πάπας Λέων, ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Καζακστάν: Εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα το νέο, αμφιλεγόμενο Σύνταγμα της χώρας
Δημοψήφισμα 16.03.26

Η συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε το αμφιλεγόμενο Σύνταγμα στο Καζακστάν

Το 86,7 ως το 88,6% των εκλογέων στο Καζακστάν ενέκρινε σε δημοψήφισμα την αναθεώρηση του νέου, αμφιλεγόμενου Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Πετρέλαιο - Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Ο Τραμπ «προειδοποιεί» τις χώρες του ΝΑΤΟ πως αν δεν απαντήσουν θετικά στην κλήση του για βοήθεια στο Ορμούζ, με πλοία, αεροπλάνα και στρατό, η Συμμαχία θα αντιμετωπίσει «ζοφερό μέλλον»

Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Κόσμος 16.03.26

Στον β' γύρο κρίνονται οι δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή, στον οποίο θα κριθούν και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Ιράν: Δεν θα συμμετέχει η Γερμανία σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 16.03.26

Δεν πάει η Γερμανία στα Στενά του Ορμούζ

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, αποκλείοντας επίσης τη συμμετοχή της Γερμανίας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ.

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του
Προειδοποιήσεις 16.03.26

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του

Και εξαπέλυσε απειλές κατά όσων εχθρών (Νότια Κορέα και ΗΠΑ) βρίσκονται στην εμβέλεια των πυραύλων αυτών. Η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει ότι κάποια από τα συστήματα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Wall Street Journal 16.03.26

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Δημοσίευμα της WSJ έρχεται έπειτα από τις αναρτήσεις του Τραμπ, που έλεγε ότι «πολλές χώρες, ειδικά όσες επηρεάζονται θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά και ασφαλή».

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Δημόσια τηλεόραση 15.03.26

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
Κόσμος 15.03.26

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου

Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου

Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
Literature 16.03.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)

Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Εξειδικευμένες υπηρεσίες 16.03.26

Fitness γεύματα στα εστιατόρια

Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Απόρρητο