Το Ιράν είναι έτοιμο να επιτρέψει σε πλοία ιαπωνικών συμφερόντων να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo που επικαλείται τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Pierre Albouy, επάνω, ο Αμπάς Αραγτσί).

«Το Ιράν δεν έχει κλείσει τα Στενά, αλλά επιβάλει περιορισμούς σε σκάφη χωρών που εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον του»

Η Τεχεράνη έχει ξεκινήσει συνομιλίες με το Τόκιο σχετικά με αυτό το ζήτημα, είπε ο Αραγτσί στο Kyodo σε τηλεφωνική επικοινωνία χθες Παρασκευή.

Η Ιαπωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για τον ενεργειακό εφοδιασμό της, καθώς προμηθεύεται περίπου το 90% των φορτίων πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποίο έχει αποκλείσει de facto το Ιράν λόγω του πολέμου.

Το ράλι των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανάγκασε την Ιαπωνία και αρκετές χώρες να αποδεσμεύσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους.

«Δεν έχουμε κλείσει το στενό. Είναι ανοιχτό», δήλωσε ο Αραγτσί στη διάρκεια της τηλεφωνικής του συνέντευξης.

«Οχι» σε κατάπαυση

Τόνισε επίσης ότι το Ιράν, το οποίο δέχτηκε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, επιδιώκει «όχι κατάπαυση του πυρός, αλλά έναν πλήρη, συνολικό και διαρκή τερματισμό του πολέμου».

Ο υπουργός επισήμανε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει τη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, αλλά έχει επιβάλει περιορισμούς σε σκάφη χωρών που εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον του, ενώ παράλληλα προσφέρει βοήθεια σε άλλες εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια.