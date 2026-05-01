«Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει» – Πυρά από το δικηγόρο του 89χρονου στην κόρη του

Σε ευθεία αντιπαράθεση με τα όσα ανέφερε η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και το Πρωτοδικείο Αθηνών ήρθε ο δικηγόρος του ηλικιωμένου, Βασίλης Νουλέζας.

Ο κ. Νουλέζας εξέφρασε την αντίθεσή του στα όσα υποστήριξε η κόρη του 89χρονου, η οποία τάχθηκε υπέρ της προφυλάκισής του, υπογραμμίζοντας ότι η ηλικία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για τέτοιου είδους πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος που τραυμάτισε με την καραμπίνα του πέντε υπαλλήλους συνολικά, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, σε βάρος του έχουν ασκηθεί βαριές ποινικές διώξεις για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος κατηγορείται για:

• Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή (κακούργημα)

• Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος (κακούργημα)

• Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο (κακούργημα)

• Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα)

• Παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα)

• Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων (πλημμέλημα)

• Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα (πλημμέλημα)

• Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση (πλημμέλημα)

• Απειλή διάπραξης εγκλημάτων (πλημμέλημα)

Τι λέει η πλευρά του 89χρονου

Από την πλευρά του ο συνήγορος του 89χρονου ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς και την παραμονή του σε ψυχιατρικό ίδρυμα αντί των φυλακών.

Παράλληλα, ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στην τηλεόραση του Open, αναφέρθηκε σε δηλώσεις της κόρης του εντολέα του, ασκώντας έντονη κριτική στη στάση της.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει, δείχνει έλλειψη σεβασμού και θα έπρεπε να εκδηλώσει με πράξεις ψυχική και ηθική συμπαράσταση για τον πατέρα της που δοκιμάζεται».

«Το να ανακοινώνει οικογενειακά ζητήματα στην τηλεόραση δεν είναι σωστό» συμπλήρωσε ο δικηγόρος του 89χρονου, αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει ενεργή παρουσία στη ζωή του πατέρα της και αφήνοντας αιχμές για πιθανές προσωπικές διαφορές στην οικογένεια.