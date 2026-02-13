Πότε περιμένει ο Παναθηναϊκός τον Χέιζ-Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ για την 28η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς κομβικό για τους πράσινους, οι οποίοι κινούνται σε ρυθμούς Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται άμεσα στη χώρα μας για να ενσωματωθεί στο δυναμικό του Παναθηναϊκού, για να γυμναστεί με την ομάδα και να τεθεί στην διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Κυριακή (15/2). Αν αυτό επιβεβαιωθεί και δεν υπάρξει το παραμικρό απρόοπτο, τότε ο 31χρονος άσος θα πραγματοποιήσει άμεσα το ντεμπούτο του.

Την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης για το final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς την Τετάρτη (18/2) είναι προγραμματισμένος ο προημιτελικός κόντρα στον ΠΑΟΚ και ο Αμερικανός αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή.