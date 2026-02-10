Συγκινεί ο Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του: «Έχασα τη μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου»
Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, ο Εργκίν Αταμάν αποχαιρέτησε δημόσια την αγαπημένη του μητέρα.
- Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
- Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
- Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο χτυπά γυναίκα και την εκτοξεύει μέτρα μακριά
- «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Εργκίν Αταμάν, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Τούρκου προπονητή. Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης από την τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, ο ίδιος ο 60χρονος προπονητής της εθνικής ομάδας της πατρίδας του και του Παναθηναϊκού, αποχαιρέτησε την αγαπημένη του μητέρα με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.
Ο Αταμάν αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του, ότι η μητέρα του ήταν η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια του και υπήρξε πάντα στο πλευρό του, σε όλα του τα βήματα.
Η ανάρτηση του Εργκίν Αταμάν:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Έχασα την αγαπημένη μου μανούλα. Ήταν πάντα στο πλευρό μου, παρακολουθούσε με ενθουσιασμό όλους τους αγώνες μου στην τηλεόραση και μετά το τέλος τους ήταν η πρώτη που μου έστελνε μήνυμα συμμετείχε σε όλες τις χαρές, τις λύπες και τα συναισθήματά μου, αποτελώντας τη μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου. Ας είναι ο παράδεισος ο τόπος της. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο μετά το μεσημβρινό (ικίντι) προσευχή στο Τζαμί Ζιντζιρλικιού (Zincirlikuyu Camii) και θα ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο».
- Συγκινεί ο Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του: «Έχασα τη μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου»
- Ξανά στον πάγκο του Βόλου ο Κώστας Μπράτσος
- Προκρίθηκε στους «16» της Ντόχα η Σάκκαρη
- The day after
- Δύο χρονιά Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Σαν σήμερα ξεκίνησε η εποχή που γράφει Ιστορία
- Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)
- Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το Final-4 της Euroleague
- Εργκίν Αταμάν: Ανακοινώσεις από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τον θάνατο της μητέρας του (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις