Συγκινεί ο Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του: «Έχασα τη μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου»

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Εργκίν Αταμάν, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Τούρκου προπονητή. Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης από την τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, ο ίδιος ο 60χρονος προπονητής της εθνικής ομάδας της πατρίδας του και του Παναθηναϊκού, αποχαιρέτησε την αγαπημένη του μητέρα με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Ο Αταμάν αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του, ότι η μητέρα του ήταν η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια του και υπήρξε πάντα στο πλευρό του, σε όλα του τα βήματα.

Η ανάρτηση του Εργκίν Αταμάν:

«Έχασα την αγαπημένη μου μανούλα. Ήταν πάντα στο πλευρό μου, παρακολουθούσε με ενθουσιασμό όλους τους αγώνες μου στην τηλεόραση και μετά το τέλος τους ήταν η πρώτη που μου έστελνε μήνυμα συμμετείχε σε όλες τις χαρές, τις λύπες και τα συναισθήματά μου, αποτελώντας τη μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου. Ας είναι ο παράδεισος ο τόπος της. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο μετά το μεσημβρινό (ικίντι) προσευχή στο Τζαμί Ζιντζιρλικιού (Zincirlikuyu Camii) και θα ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο».