Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο ανέβαλε το ταξίδι του στο Ισραήλ εν μέσω της επίθεσης εναντίον του Ιράν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ανέβαλε επίσκεψη που είχε προγραμματίσει να κάνει αύριο Δευτέρα 2η Μαρτίου στο Ισραήλ, εν μέσω των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, όπως σημείωσε το ΑΠΕ.

«Λόγω των τρεχουσών περιστάσεων, ο υπουργός Ρούμπιο δεν θα μεταβεί στο Ισραήλ τη 2η Μαρτίου», συνόψισε ο Ντίλαν Τζόνσον, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για την παγκόσμια δημόσια διπλωματία, μέσω X.

Due to current circumstances, Secretary Rubio will no longer travel to Israel on March 2. — Dylan Johnson (@ASDylanJohnson) February 28, 2026

Ο Ρούμπιο θα ενημερώσει τηλεφωνικά με τους G7 για την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει τους ομολόγους του της G7 για την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Ο υπουργός Ρούμπιο θα συζητήσει τηλεφωνικά» με τους ΥΠΕΞ της G7 «για να συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο Ντίλαν Τζόνσον ανέβασε ακόμα μια φωτογραφία από το Κέντρο Επιχειρήσεων από όπου παρακολουθούσαν την επιχείρηση κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.