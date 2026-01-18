Marseaux: Αποκάλυψε για τι μιλάει το «Χάνομαι»

Η Marseaux κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα όνειρο που κουβαλά από παιδί: τη σκηνή της Eurovision. Για την ίδια, η συμμετοχή δεν είναι απλώς μια επαγγελματική πρόκληση, αλλά μια βαθιά προσωπική στιγμή δικαίωσης.

Μιλώντας για την απόφασή της να δοκιμάσει φέτος την τύχη της, η Marseaux εξηγεί πως περίμενε το τραγούδι που θα την εξέφραζε χωρίς εκπτώσεις.

Το «Χάνομαι» λειτούργησε ως ένα κομμάτι που, όπως λέει, την έκανε να νιώσει βεβαιότητα και συγκίνηση από την πρώτη ακρόαση.

Τι δήλωσε για το «Χάνομαι» η Marseaux

«Είχα όνειρο από πάρα πολύ μικρή να μπω στη Eurovision, αλλά είχα πει ότι θα το δοκιμάσω όταν θα έχω ένα κομμάτι που να με αντιπροσωπεύει απόλυτα. Όταν το άκουσα ένιωσα ένα κλικ, είπα »αυτό είναι το κομμάτι». Όταν ένα κομμάτι είναι καλό ανατριχιάζω, οπότε έκανα αυτό το τεστ και ανατρίχιασα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Marseaux στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

«Έχω πάρει ένα πολύ ωραίο feedback, σε πλειοψηφία έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη και ευχαριστώ τον κόσμο πολύ. Έχω άγχος, αλλά επειδή παράλληλα έχω και άλλες δραστηριότητες, νομίζω ότι πριν από τον εθνικό τελικό θα αγχωθώ», σχολίασε για τις αντιδράσεις που δέχεται για το teaser.

Στη συνέχεια, η Marseaux περιέγραψε το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από το υποψήφιο τραγούδι της: «Είναι ένα πολύ προσωπικό κομμάτι, αναφέρεται στο να ψάχνεις τον χαμένο και παλιό σου εαυτό, την ανεμελιά σου, εκεί που πας να αγγίξεις τον παλιό σου εαυτό, χάνεται».