Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
18.01.2026 | 08:58
Οι αρχές της Ινδονησίας εντόπισαν συντρίμμια αεροσκάφους που είχε χαθεί από τα ραντάρ
Marseaux: Αποκάλυψε για τι μιλάει το «Χάνομαι»
Fizz 18 Ιανουαρίου 2026 | 09:30

Marseaux: Αποκάλυψε για τι μιλάει το «Χάνομαι»

«Όταν ένα κομμάτι είναι καλό ανατριχιάζω, οπότε έκανα αυτό το τεστ και ανατρίχιασα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Marseaux για το «Χάνομαι»

Η Marseaux κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα όνειρο που κουβαλά από παιδί: τη σκηνή της Eurovision. Για την ίδια, η συμμετοχή δεν είναι απλώς μια επαγγελματική πρόκληση, αλλά μια βαθιά προσωπική στιγμή δικαίωσης.

Μιλώντας για την απόφασή της να δοκιμάσει φέτος την τύχη της, η Marseaux εξηγεί πως περίμενε το τραγούδι που θα την εξέφραζε χωρίς εκπτώσεις.

Το «Χάνομαι» λειτούργησε ως ένα κομμάτι που, όπως λέει, την έκανε να νιώσει βεβαιότητα και συγκίνηση από την πρώτη ακρόαση.

«Είχα όνειρο από πάρα πολύ μικρή να μπω στη Eurovision, αλλά είχα πει ότι θα το δοκιμάσω όταν θα έχω ένα κομμάτι που να με αντιπροσωπεύει απόλυτα.»

Τι δήλωσε για το «Χάνομαι» η Marseaux

«Είχα όνειρο από πάρα πολύ μικρή να μπω στη Eurovision, αλλά είχα πει ότι θα το δοκιμάσω όταν θα έχω ένα κομμάτι που να με αντιπροσωπεύει απόλυτα. Όταν το άκουσα ένιωσα ένα κλικ, είπα »αυτό είναι το κομμάτι». Όταν ένα κομμάτι είναι καλό ανατριχιάζω, οπότε έκανα αυτό το τεστ και ανατρίχιασα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Marseaux στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

«Έχω πάρει ένα πολύ ωραίο feedback, σε πλειοψηφία έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη και ευχαριστώ τον κόσμο πολύ. Έχω άγχος, αλλά επειδή παράλληλα έχω και άλλες δραστηριότητες, νομίζω ότι πριν από τον εθνικό τελικό θα αγχωθώ», σχολίασε για τις αντιδράσεις που δέχεται για το teaser.

Στη συνέχεια, η Marseaux περιέγραψε το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από το υποψήφιο τραγούδι της: «Είναι ένα πολύ προσωπικό κομμάτι, αναφέρεται στο να ψάχνεις τον χαμένο και παλιό σου εαυτό, την ανεμελιά σου, εκεί που πας να αγγίξεις τον παλιό σου εαυτό, χάνεται».

Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής
16.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του για σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκασμό και εμπορία ανθρώπων, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από την ισπανική δικαιοσύνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
16.01.26

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
15.01.26

Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες

Η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τελετή απονομής βραβειών των Χρυσών Σφαιρών 2026, αφού εντόπισε στο κοινό τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος
15.01.26

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

«Έμεινα τελείως μόνος [μετά το διαζύγιο]» ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ παράλληλε μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον σκύλο του.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο
Πολιτική 18.01.26

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό - όπως λέει- των συνταξιούχων

Σύνταξη
Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 
Κόσμος 18.01.26

Επείγουσα συνεδρίαση στην ΕΕ μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 

Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
18.01.26

Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Τι κι αν θέλει 11 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες. Το Avengers: Doomsday θεωρείται η πλέον πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του 2026 - έστω κι αν κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το μπάτζετ του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 18.01.26

Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Μίλωνα (18/1, 19:00) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στο Champions League.

Σύνταξη
Αργυροπελεκάνοι: Τι έδειξε έρευνα για την απώλειά τους στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
18.01.26

Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών

Η επιζωοτία οδήγησε στη χειρότερη καταγεγραμμένη οικολογική καταστροφή για την άγρια ζωή της χώρας, ωστόσο δεν επηρεάστηκαν εξίσου όλες οι αναπαραγωγικές αποικίες

Σύνταξη
Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)

Σε κίνδυνο τέθηκε η σωματική ακεραιότητα των αθλητριών κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ για το πρωτάθλημα γυναικών ανάμεσα στον Άρη και τον ΑΟ Θήρας, όταν κομμάτια από την οροφή έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο.

Σύνταξη
Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»

Για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται στη λογική «ό,τι δώσαμε δώσαμε» όσο αφορά στο αγροτικό, με αποτέλεσμα η αυριανή συνάντηση με την αντιπροσωπεία των αγροτών που βρισκόταν στα μπλόκα να μην αφήνει για κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα

Σύνταξη
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
Τένις 18.01.26

Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Australian Open και παράλληλα φρόντισε να προσφέρει ήδη έναν από τους καλύτερους πόντους της σεζόν, ενθουσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τον... εαυτό της!

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
Euroleague 18.01.26

Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

Η Euroleague φαίνεται πως θα μπει σε μια νέα περίοδο, με διαφορετικό format και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και από την επόμενη σεζόν – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τις ομάδες και τη δέσμευση στην Ένωση Παικτών.

Σύνταξη
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στην OPAP Arena σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι χωρίς περιθώρια για απώλεια, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ, που έχει την ψυχολογία στα… ύψη.

Σύνταξη
