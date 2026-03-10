Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές

Πώς είναι δυνατόν οι ξένοι διαιτητές που την περασμένη περίοδο αποτελούσαν εγγύηση κανονικότητας του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, φέτος να έχουν διαιτησίες ίδιας φιλοσοφίας με τους Έλληνες συναδέλφους τους; Εννοούμε υπέρ η κατά συγκεκριμένων ομάδων. Επί εποχής Λανουά προστέθηκε ένα ακόμη πρόβλημα στη διαιτησία, το οποίο φαντάζει με πισωγύρισμα και έχει να κάνει με τα φάλτσα των ξένων. Ο Γάλλος έχασε ένα σημαντικό πλεονέκτημα καθώς πέρσι δεν υπήρξαν σημαντικά παράπονα σε μεγάλα ματς, σε αντίθεση με την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η επιλογή ξένων διαιτητών παρουσιάστηκε ως ένα μέτρο που θα έφερνε μεγαλύτερη αξιοπιστία και λιγότερη ένταση στη Super League. Την περασμένη σεζόν, σε μεγάλο βαθμό, αυτή η λογική φάνηκε να λειτουργεί, καθώς η πλειοψηφία των παιχνιδιών κύλησαν χωρίς μεγάλες αμφισβητήσεις. Όμως, φέτος τα λάθη έχουν επιστρέψει, ενώ οι αντιδράσεις αυξάνονται.

Τελευταίο παράδειγμα ο Ισπανός ελίτ Σάντσεθ Μαρτίνεθ ο οποίος σφύριξε Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-0. Μπορεί να μην έκανε το μεγάλο λάθος, όμως κάποια σφυρίγματά του, να μην δείχνει κίτρινες κάρτες (π.χ. στον Γερεμέγεφ που παρεμπόδιζε τον Τζολάκη) που είναι ο ορισμός του κανονισμού, όπως το ίδιο ισχύει και για κάποια φάουλ, δεν δικαιολόγησαν το υψηλό επίπεδό του. Δεν λέμε ότι αλλοίωσε το αποτέλεσμα, αλλά προκαλεί ερωτηματικά η φιλοσοφία με την οποία σφύριξε ο Ισπανός, λες και ήξερε από χθες τις ομάδες.

Στο παρελθόν ο Λανουά πήρε μέτρα, μετά από κακές διαιτησίες ξένων ρέφερι. Για παράδειγμα δεν ξανάφερε τον Γερμανό Αϊτεκίν αλλά και τον VAR Περλ, οι οποίοι έκαναν λάθη σε παιχνίδια που διεξήχθησαν στις πρώτες αγωνιστικές. Επίσης, εκεί που έφερναν ξένο VAR και έβαζαν Έλληνα AVAR ενίσχυσαν τους ξένους ρέφερι και με ξένο AVAR, ώστε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους, επειδή οι ξένοι που έρχονταν δεν υπολόγιζαν τους Έλληνες ρέφερι, σα να μην υπήρχαν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στα ντέρμπι μόνο ο τέταρτος διαιτητής να είναι Ελληνας και ξένοι ο διαιτητής, οι βοηθοί, ο VAR και ο AVAR.

Όμως, ούτε η συγκεκριμένη κίνηση αποδίδει. Το έχει καταλάβει και η πλευρά του Λανουά, για αυτό και διαρρέει ότι δεν επιλέγει ο Γάλλος τους ξένους ρέφερι που θα στείλει μια ξένη ομοσπονδία. Όμως, αυτό δεν ισχύει, όπως λένε όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Την ίδια δικαιολογία πρόβαλαν και κάποιοι προκάτοχοί του, που όμως δεν στηρίζονταν από την UEFA, ούτε είχαν επιλεγεί με την έγκρισή της.

Υπάρχουν ομάδες, από τις διεκδικήτριες του τίτλου που αντέδρασαν για λάθη ξένων διαιτητών. Με την προαναφερόμενη δικαιολογία (ότι δεν επιλέγει ο Λανουά, παρά απευθύνεται στην ομοσπονδία της χώρας) δείχνει να μην έχει καταλάβει το πρόβλημα. Είναι ο κίνδυνος αλλοίωσης του πρωταθλήματος καθώς στα πλέι οφ της Super League θα σφυρίξουν μόνο ξένοι διαιτητές.