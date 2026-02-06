Ο Λανουά άλλαξε τη συνήθειά του με τους ξένους διαιτητές

Ο Λανουά «απέκλεισε» τον εαυτό του από τους ορισμούς των ξένων διαιτητών. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής είχε τη συνήθεια να πηγαίνει στα γήπεδα, ώστε να βαθμολογεί τους αλλοδαπούς ρέφερι που επιλέγει για να σφυρίξουν ντέρμπι ή δύσκολα ματς της Stoiximam Super League. Αυτό γινόταν… πέρσι, καθώς ο Λανουά άλλαξε τακτική, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων της Κυριακής Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που θα σφυρίξει ο Βέλγος Λάμπρεχτς και Αρης-ΠΑΟΚ, όπου όρισε τον Γερμανό Στέγκεμαν.

Η τελευταία φορά που ο Λανουά εμφανίστηκε σε γήπεδο ως παρατηρητής διαιτησίας αγώνα της Stoiximan Super League ήταν στις 7 Δεκεμβρίου 2025, στο ματς της 12ης αγωνιστικής ΠΑΟΚ-Άρης, όπου όρισε τον Σέρβο Γιοβάνοβιτς. Στη συνέχεια ξένοι διαιτητές ορίστηκαν σε έξι αγωνιστικές, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Σαββατοκύριακου, όμως ο Λανουά …παραμένει εκτός ορισμών! Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες κάνει τηλεδιασκέψεις με τους ξένους ρέφερι των αγώνων και αναλύει τις αποφάσεις τους.

Η ουσία είναι ότι ο Λανουά δεν όρισε εαυτόν παρατηρητή στους εξής αγώνες:

-Στο ματς της 14ης αγωνιστικής Αρης-Ολυμπιακός που σφύριξε ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι.

-Στο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός με διαιτητή τον Βόσνιο Πελίτο.

-Στον αγώνα της 16ης αγωνιστικής Άρης-ΑΕΚ με ρέφερι τον Νορβηγό Σάγκι.

-Στο ματς της 17ης αγωνιστικής ΑΕΚ-Παναθηναϊκός που σφύριξε ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς.

-Στο ματς της 19ης αγωνιστικής ΑΕΚ-Ολυμπιακός με διαιτητή τον Ολλανδό Μακέλι.

-Στο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που θα σφυρίξει ο Βέλγος Λάμπρεχτς και στο ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ, όπου όρισε τον Γερμανό Στέγκεμαν.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε αυτά τα ματς ο Λανουά δεν έβαλε «άσχετους» παρατηρητές διαιτησίας. Τους ξένους ρέφερι βαθμολόγησαν οι Έλληνες, μέλη της ΚΕΔ, ο Δαμιανός Ευθυμιάδης και η Αντωνία Κόκοτου. Την Κυριακή ο πρώτος θα είναι στο Καραϊσκάκη και η δεύτερη στην Τούμπα.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Άρης-ΠΑΟΚ παίζουν την Κυριακή 8/2. Μια μέρα νωρίτερα, συγκεκριμένα το Σάββατο 7/2, ο Λανουά θα βρεθεί στη Λάρισα για να παρακολουθήσει τον Βεργέτη (Αρκαδίας) στο ντέρμπι «επιβίωσης» ΑΕΛ-Παναιτωλικός. Όχι, με την ιδιότητα του παρατηρητή αλλά με αυτή του προέδρου της ΚΕΔ που σημαίνει και… υπερπαρατηρητής διαιτησίας.