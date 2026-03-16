Αυτά ισχύουν με τους διαιτητές των πλέι οφ τίτλου

Λύσεις από το εξωτερικό αναζητεί ο Στεφάν Λανουά προκειμένου να έρθουν διαιτητές από το πάνω ράφι, ελίτ και πρώτης κατηγορίας της UEFA, προκειμένου να σφυρίξουν στα πλέι οφ τίτλου (1-4) της Stoiximan Super League. Μόνο ξένοι διαιτητές θα ορίζονται στα δυο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής, με δεδομένο ότι θα πρόκειται για αγώνες μεταξύ των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και η συμφωνία είναι να ορίζονται διαιτητές από το εξωτερικό.

Σε κάθε ένα από τα δυο παιχνίδια της κάθε αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 θα χρειάζεται ένας ξένος διαιτητής, δυο βοηθοί, ένας VAR και ένας AVAR. Έλληνας θα είναι μόνο ο τέταρτος! Όπως γινόταν και στα ντέρμπι της κανονικής περιόδου. Η διαφορά με την κανονική περίοδο είναι ότι δεν υπήρχε ντέρμπι σε κάθε αγωνιστική ενώ στα πλέι οφ τίτλου θα διεξάγονται δυο και μάλιστα σε πολύ κοντινές ημερομηνίες.

Αυτό είναι το πρώτο εμπόδιο για τον Λανουά, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει αποστείλει σχετικά αιτήματα σε ξένες ομοσπονδίες, προκειμένου να κλειδώσει από τώρα τις διαιτητικές ομάδες. Μην νομίσετε ότι είναι και εύκολο, αν αναλογιστούμε ότι και οι ξένες ομοσπονδίες χρειάζονται τους καλούς διαιτητές για τα εγχώρια ντέρμπι συν ότι οι ελίτ ρέφερι δεν θέλουν να επιβαρυνθούν με παιχνίδια, λόγω επικείμενων ορισμών τους στα προημιτελικά, ημιτελικά και στους τελικούς των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA (Champions League, Europa League και Conference League).

Ένα ακόμη εμπόδιο είναι ότι με εξαίρεση τη Γερμανία, ο Λανουά δεν μπορεί να βρει διαιτητές από το πάνω ράφι. Μάλιστα, έχει αποκλείσει την πατρίδα του, την Γαλλία, για να μην χρεώνεται άμεσα τυχόν λάθη σε ντέρμπι.

Την προηγούμενη σεζόν ο Λανουά δεν απέφυγε τα ρίσκα. Μπορεί να έφερε τους Γερμανούς Μπριχ, Αϊτεκίν (μη διεθνείς αλλά με μεγάλη καριέρα), ξανάρθαν οι Τσβάιερ, Οσμερς, Στέγκεμαν που είχαν σφυρίξει και αγώνες της κανονικής περιόδου, όμως αναγκάστηκε να ορίσει και τον 36χρονο Γερμανό Στόρκς που δεν είναι διεθνής! Επίσης, ένα ματς σφύριξε και ο Ιταλός Κολόμπο που είναι δεύτερης κατηγορίας!

Όμως, ο Λανουά έφερε τον Αλβανό Ενέα Τζόρντι και τον Λετονό Τρεϊμάνις, οι οποίοι είναι διαιτητές πρώτης κατηγορίας αλλά από υποδεέστερα πρωταθλήματα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Πολωνός Σίλβεζστρακ που δεν είχε ξανάρθει στην Ελλάδα. Παράλληλα, για πρώτη φορά Τούρκος διαιτητής σφύριξε αγώνα μεταξύ ελληνικών ομάδων και ήταν ο ελίτ Χαλίλ Ομούτ Μέλερ. Στις 27 Απριλίου 2025 διαιτήτευσε ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2 για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ.

Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι ενόψει των πλέι οφ τίτλου, των πλέι οφ 5-8 και των πλέι άουτ, ο Λανουά έχει προγραμματίσει σεμινάριο διαιτητών και βοηθών της Super League στην Αθήνα, για το χρονικό διάστημα 2-3 Απριλίου. Τότε θα λάβουν και οδηγίες από την ΚΕΔ.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες διεξαγωγής των πλέι οφ της Stoiximan Super League:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Η κλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις 24 Μαρτίου.