Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές

Θα αρκεστούμε σε πρόσφατα παραδείγματα καθώς δεν είναι μόνο ο Ματσούκας (Εύβοιας) και ο Πολυχρόνης (Πιερίας). Οι διαιτητές έχουν τη λάθος νοοτροπία να αφήνουν τα πάντα στο VAR, ή να παίρνουν επιπόλαιες αποφάσεις επειδή υπάρχει το VAR και δεν τους νοιάζει αν κληθούν να ανακαλέσουν. Για αυτό και η μόνιμη ατάκα των ρέφερι για διαμαρτυρίες είναι «θα το δει το VAR». Από την άλλη πλευρά ο Λανουά συμπεριφέρεται σα να μην έγινε κάτι αφού παρέχει ασυλία και δεν τους τιμωρεί με αποτέλεσμα να αγνοείται η βελτίωση της διαιτησίας.

Στο ματς της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3 στο 70’ έδωσε πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ αν και ο Ρέτσος βρήκε την μπάλα και δεν ανέτρεψε τον Σασλσέδο. Δεν έχει σημασία αν έγινε παρέμβαση από το VAR, όπου ήταν ο Παπαδόπουλος της ΕΠΣ Μακεδονίας, και ο Ματσούκας ανακάλεσε το κραυγαλέο λάθος. Εκείνο που έχει σημασία είναι πως ο ρέφερι ήταν πολύ κοντά στην φάση και δεν είδε ότι δεν υπήρξε παράβαση.

Κάτι ανάλογο έκανε και ο Πολυχρόνης (Πιερίας) μια αγωνιστική πιο πίσω (24η) στο ματς ΑΕΚ-ΑΕΛ 1-0. Αναγκάστηκε και πήρε πίσω πέναλτι μετά από κλήση στο VAR (Ευαγγέλου) καθώς δεν υπήρχε επαφή και παράλληλα έβγαλε κίτρινη κάρτα στον Ελίασον για θέατρο.

Ο Πολυχρόνης είναι ο διαιτητής που ο Λανουά έκανε διεθνή το 2026 ενώ ο Ματσούκας «παίζει» για μια θέση διεθνή για το έτος 2027. Αν αυτοί είναι οι καλύτεροι διαιτητές φανταστείτε πως είναι οι χειρότεροι!

Τέτοιες διαιτησίες είναι και ο «καθρέπτης» του Λανουά. Ο Γάλλος ολοκληρώνει τη δεύτερη σεζόν του στην Super League, η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας έχουν φωνάξει για διαιτησίες, δεν θεωρείται αρχιδιαιτητής γενικής αποδοχής, όμως ο ίδιος δεν έχει στείλει σπίτι του κάποιον διαιτητή, όπως θα έπρεπε να έχει συμβεί, ειδικά με τον Ματσούκα που δεν δικαιολογείται για τον καταλογισμό του ανύπαρκτου πέναλτι. Άρα, τα κραυγαλέα λάθη βαραίνουν και τον Γάλλο επειδή δεν αντιδρά.

Ο Λανουά και οι συνεργάτες του στην ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι και Φερνάντες Αλόνσο κρατάνε αρχείο για τους διαιτητές. Μήπως να έβλεπαν ποιοι είναι αυτοί που κάνουν λάθη υπέρ ή κατά συγκεκριμένων ομάδων; Οι παράγοντες της ΚΕΔ θεωρούν ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, στη δεύτερη κατηγορία για να αντικαταστήσουν διαιτητές της Super League, όμως δεν δούλεψαν προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά, διαχειρίστηκαν τους πίνακες των προηγούμενων ΚΕΔ με ελάχιστες αλλαγές.