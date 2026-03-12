Τα παιδιά με τα αποπαίδια του Λανουά και τα σενάρια για δυο ρέφερι

Ξεκινάμε με δεδομένο ότι ο Στεφάν Λανουά παρέχει ασυλία στους διαιτητές που κάνουν λάθη. Όμως, ο επικεφαλής της ΚΕΔ δεν αντιμετωπίζει τους ρέφερι με ίσα μέτρα και ίσα σταθμά, καθώς δεν δίνει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους. Ο πίνακας αριθμεί 19 διαιτητές όμως οι επτά εξ αυτών έχουν καιρό να πατήσουν στο χορτάρι για να σφυρίξουν αγώνα της Stoiximan Super League.

Και μόνο μια ματιά στον αριθμό των ορισμών που έχει πάρει κάθε διαιτητής αρκεί να καταδείξει τα παιδιά και τα αποπαίδια της ΚΕΔ. Κατά σύμπτωση οι επτά ρέφερι που είναι στις τελευταίες θέσεις, από πλευράς αριθμού ορισμών, έχουν να οριστούν κάμποσες αγωνιστικές!

Οι πρώτοι, κατά σειρά σε ορισμούς είναι οι: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) με 13 συν το ματς ΑΕΛ-Αστέρας (που γίνεται 14/3), Παπαπέτρου 11 συν τον αγώνα Κηφισιά-Βόλος (15/3), Πολυχρόνης 11, Φωτιάς 10, Ζαμπαλάς 10 συν το παιχνίδι Πανσερραϊκός-Αρης (14/3), Βεργέτης 10 και την Κυριακή 15/3 θα σφυρίξει ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός, Ευαγγέλου 9 και την Κυριακή ορίστηκε στον αγώνα Ατρόμητος-ΑΕΚ, Τσιμεντερίδης 9 συν τον αγώνα Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός (15/3), Ματσούκας 9 και το Σάββατο (14/3) θα είναι διαιτητής στον αγώνα ΟΦΗ-Ολυμπιακός, Τζήλος 8 και Γιουματζίδης 7.

Τι ακούγεται για Σιδηρόπουλο, Παπαδόπουλο

Συνεχίζουμε με τους διαιτητές που έχουν λιγότερους αγώνες αλλά και αρκετό καιρό να οριστούν:

Η τελευταία φορά που σφύριξε ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) ήταν την 21η αγωνιστική, στο ματς Βόλος-Αρης 1-1 στις 14/2, ακριβώς έναν μήνα πριν. Ο 46χρονος ρέφερι απουσίασε ένα Σαββατοκύριακο επειδή σφύριξε στην Σαουδική Αραβία, όμως ο Λανουά τον ορίζει VAR ή AVAR. Αυτό έχει σαν συνέπεια να γίνεται προπαγάνδα γύρω από το όνομά του σύμφωνα με την οποία το καλοκαίρι θα σταματήσει. Ο Σιδηρόπουλος έχει σφυρίξει οκτώ ματς και δεν έχει πάρει θέση για το μέλλον του.

Ένα ματς λιγότερο, συγκεκριμένα σφύριξε επτά, έχει ο Κατοίκος (Αθηνών), ο οποίος την τελευταία φορά διαιτήτευσε Πανσερραϊκός-Βόλος 2-1 για την 22η αγωνιστική, στις 22/2. Ορίζεται σε άλλα πόστα (VAR, AVAR, 4ος) αλλά δεν βγαίνει άκρη. Είναι τιμωρημένος ή όχι;.

Ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) μπαίνει συνέχεια VAR από την 19η αγωνιστική και μετά. Πέρασε 1,5 μήνας από την τελευταία φορά που σφύριξε αγώνα, συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου, Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0 για την 19η αγωνιστική. Ο Παπαδόπουλος σφύριξε έξι ματς. Ακούγεται ότι το καλοκαίρι ο Θεσσαλονικιός ρέφερι θα κρεμάσει την σφυρίχτρα του.

Ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου) τελευταία φορά σφύριξε την προηγούμενη αγωνιστική (24η), όμως ο απολογισμός του είναι μόλις έξι ορισμοί! Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Λανουά έφερε ως καλό παράδειγμα τη διαιτησία του στο ντέρμπι της Super League 2, δείχνοντας ότι εντυπωσιάστηκε από την απόδοσή του. Παρόλα αυτά δεν του έδωσε ορισμούς!

Ο Μόσχου (Λασιθίου) έλειψε την προηγούμενη αγωνιστική επειδή συμμετείχε στο Core της UEFA, κάτι που σημαίνει ότι είναι υποψήφιος για διεθνής. Παρόλα αυτά έχει σφυρίξει έξι ματς, το τελευταίο στις 15 Φεβρουαρίου, Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 1-1 για την 21η αγωνιστική.

Οι Κόκκινος (Χαλκιδικής) και Κουκούλας (Λέσβου) έχουν να σφυρίξουν αγώνες από την 18η αγωνιστική, ο πρώτος σφύριξε ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0 στις 25/1 και ο δεύτερος Αρης-Πανσερραϊκός 1-0, στις 24/1. Οι Κόκκινος και Κουκούλας σφύριξαν από 4 ματς. Το Σάββατο (14/3) ο Κόκκινος ορίστηκε Νέστος Χρυσούπολης-Καβάλα για τα πλέι άουτ της Superleague 2, ενώ ο Κουκούλας είχε διαιτητεύσει Νίκη Βόλου-Ηρακλής 0-1 για τα πλέι οφ της Super League 2.

Τι να πει και ο Μέγας (Πιερίας), ο οποίος ήταν νοκ άουτ λόγω τραυματισμού, πέρασε τα αγωνιστικά τεστ αλλά δεν τον έχουν ορίσει ακόμη. Ανέβηκε το προηγούμενο καλοκαίρι.