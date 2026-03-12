sports betsson
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Τα παιδιά με τα αποπαίδια του Λανουά και τα σενάρια για δυο ρέφερι
On Field 12 Μαρτίου 2026, 17:46

Τα παιδιά με τα αποπαίδια του Λανουά και τα σενάρια για δυο ρέφερι

Ο πίνακας της Super League αριθμεί 19 ρέφερι αλλά οι επτά δεν παίρνουν ίδιες ευκαιρίες από τον Λανουά. Για δυο κυκλοφορούν σενάρια ότι θα σταματήσουν

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ξεκινάμε με δεδομένο ότι ο Στεφάν Λανουά παρέχει ασυλία στους διαιτητές που κάνουν λάθη. Όμως, ο επικεφαλής της ΚΕΔ δεν αντιμετωπίζει τους ρέφερι με ίσα μέτρα και ίσα σταθμά, καθώς δεν δίνει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους. Ο πίνακας αριθμεί 19 διαιτητές όμως οι επτά εξ αυτών έχουν καιρό να πατήσουν στο χορτάρι για να σφυρίξουν αγώνα της Stoiximan Super League.

Και μόνο μια ματιά στον αριθμό των ορισμών που έχει πάρει κάθε διαιτητής αρκεί να καταδείξει τα παιδιά και τα αποπαίδια της ΚΕΔ. Κατά σύμπτωση οι επτά ρέφερι που είναι στις τελευταίες θέσεις, από πλευράς αριθμού ορισμών, έχουν να οριστούν κάμποσες αγωνιστικές!

Οι πρώτοι, κατά σειρά σε ορισμούς είναι οι: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) με 13 συν το ματς ΑΕΛ-Αστέρας (που γίνεται 14/3), Παπαπέτρου 11 συν τον αγώνα Κηφισιά-Βόλος (15/3), Πολυχρόνης 11, Φωτιάς 10, Ζαμπαλάς 10 συν το παιχνίδι Πανσερραϊκός-Αρης (14/3), Βεργέτης 10 και την Κυριακή 15/3 θα σφυρίξει ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός, Ευαγγέλου 9 και την Κυριακή ορίστηκε στον αγώνα Ατρόμητος-ΑΕΚ, Τσιμεντερίδης 9 συν τον αγώνα Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός (15/3), Ματσούκας 9 και το Σάββατο (14/3) θα είναι διαιτητής στον αγώνα ΟΦΗ-Ολυμπιακός, Τζήλος 8 και Γιουματζίδης 7.

Τι ακούγεται για Σιδηρόπουλο, Παπαδόπουλο

Συνεχίζουμε με τους διαιτητές που έχουν λιγότερους αγώνες αλλά και αρκετό καιρό να οριστούν:

Η τελευταία φορά που σφύριξε ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) ήταν την 21η αγωνιστική, στο ματς Βόλος-Αρης 1-1 στις 14/2, ακριβώς έναν μήνα πριν. Ο 46χρονος ρέφερι απουσίασε ένα Σαββατοκύριακο επειδή σφύριξε στην Σαουδική Αραβία, όμως ο Λανουά τον ορίζει VAR ή AVAR. Αυτό έχει σαν συνέπεια να γίνεται προπαγάνδα γύρω από το όνομά του σύμφωνα με την οποία το καλοκαίρι θα σταματήσει. Ο Σιδηρόπουλος έχει σφυρίξει οκτώ ματς και δεν έχει πάρει θέση για το μέλλον του.

Ένα ματς λιγότερο, συγκεκριμένα σφύριξε επτά, έχει ο Κατοίκος (Αθηνών), ο οποίος την τελευταία φορά διαιτήτευσε Πανσερραϊκός-Βόλος 2-1 για την 22η αγωνιστική, στις 22/2. Ορίζεται σε άλλα πόστα (VAR, AVAR, 4ος) αλλά δεν βγαίνει άκρη. Είναι τιμωρημένος ή όχι;.

Ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) μπαίνει συνέχεια VAR από την 19η αγωνιστική και μετά. Πέρασε 1,5 μήνας από την τελευταία φορά που σφύριξε αγώνα, συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου, Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0 για την 19η αγωνιστική. Ο Παπαδόπουλος σφύριξε έξι ματς. Ακούγεται ότι το καλοκαίρι ο Θεσσαλονικιός ρέφερι θα κρεμάσει την σφυρίχτρα του.

Παπαδόπουλος

Ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου) τελευταία φορά σφύριξε την προηγούμενη αγωνιστική (24η), όμως ο απολογισμός του είναι μόλις έξι ορισμοί! Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Λανουά έφερε ως καλό παράδειγμα τη διαιτησία του στο ντέρμπι της Super League 2, δείχνοντας ότι εντυπωσιάστηκε από την απόδοσή του. Παρόλα αυτά δεν του έδωσε ορισμούς!

Κατσικογιάννης

Ο Μόσχου (Λασιθίου) έλειψε την προηγούμενη αγωνιστική επειδή συμμετείχε στο Core της UEFA, κάτι που σημαίνει ότι είναι υποψήφιος για διεθνής. Παρόλα αυτά έχει σφυρίξει έξι ματς, το τελευταίο στις 15 Φεβρουαρίου, Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 1-1 για την 21η αγωνιστική.

Οι Κόκκινος (Χαλκιδικής) και Κουκούλας (Λέσβου) έχουν να σφυρίξουν αγώνες από την 18η αγωνιστική, ο πρώτος σφύριξε ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0  στις 25/1 και ο δεύτερος Αρης-Πανσερραϊκός 1-0, στις 24/1. Οι Κόκκινος και Κουκούλας σφύριξαν από 4 ματς. Το Σάββατο (14/3) ο Κόκκινος ορίστηκε Νέστος Χρυσούπολης-Καβάλα για τα πλέι άουτ της Superleague 2, ενώ ο Κουκούλας είχε διαιτητεύσει Νίκη Βόλου-Ηρακλής 0-1 για τα πλέι οφ της Super League 2.

Τι να πει και ο Μέγας (Πιερίας), ο οποίος ήταν νοκ άουτ λόγω τραυματισμού, πέρασε τα αγωνιστικά τεστ αλλά δεν τον έχουν ορίσει ακόμη. Ανέβηκε το προηγούμενο καλοκαίρι.

Business
Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Κόσμος
Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Πόρτο για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid)

Ο Ελ Κααμπί ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την παραμονή του με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το «ερυθρόλευκο» μουσείο, δίπλα στον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιλ – Άστον Βίλα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
On Field 11.03.26

Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα

Μια εικόνα και -εν προκειμένω- ένας πίνακας, αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης με την σύγκριση απλά να μην… υπάρχει – Ο Ολυμπιακός 24 και οι υπόλοιποι «μάχη» στο… 4.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα
On Field 10.03.26

Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα

Η πορτογαλική ομάδα δεν έχει γνωρίσει ήττα σε 25 παιχνίδια της λίγκας αλλά βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας και οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου είναι ελάχιστες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…
On Field 09.03.26

Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…

Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
On Field 09.03.26

Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
Διέξοδος μέσω Ευρώπης 09.03.26

Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ
On Field 08.03.26

Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τα αδιανόητα και χυδαία μηνύματα που εμφανίστηκαν στο Grok με τις διοικήσεις Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να λαμβάνουν άμεσα δράση εναντίον της πλατφόρμας Χ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δύο χαμένα πέναλτι ξανά ο Άρης, με Γρηγορίου στον πάγκο, αλλά και ως αντίπαλο
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Δύο χαμένα πέναλτι ξανά ο Άρης, με Γρηγορίου στον πάγκο, αλλά και ως αντίπαλο

τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ
On Field 08.03.26

Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους δύο ματς στην Γαλλία, με Παρί και Μονακό, αλλά μετά τη νίκη με τους «πράσινους» δεν υπάρχει λόγος να πάρουν ρίσκο με Γουόκαπ και Βεζένκοφ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών και ποιες συμπληρώνουν την 3άδα – Οι 50 κορυφαίες
Δείτε τι 50 κορυφαίες 06.03.26

Αυτή είναι η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Το αγγλικό περιοδικό «FourFourTwo» παραθέτει τις 50 κορυφαίες ομάδες λαμβάνοντας υπόψιν το ποδόσφαιρο που απέδωσαν, τους ποδοσφαιριστές που είχαν, τη διάρκεια, αλλά και τους τίτλους που κατέκτησαν

Σύνταξη
Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές
On Field 06.03.26

Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές

Η επιβεβαίωση της αποτυχίας του Λανουά στο πόστο του αρχιδιαιτητή είναι ότι οι ορισμοί του και οι διαιτητές είναι «ανοιχτά βιβλία». Η ατιμωρησία σημαίνει ότι είναι ανίκανος να σταματήσει τον κατήφορο

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός: Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι

Χωρίς το βασικό του αμυντικό δίδυμο ο Ολυμπιακός έχει σε τέσσερα ντέρμπι μόλις μια ισοπαλία, εν όψει ΠΑΟΚ πάντως Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να ανταμώσουν ξανά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύνταξη
Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid)

Ο Ελ Κααμπί ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την παραμονή του με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το «ερυθρόλευκο» μουσείο, δίπλα στον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο
ΗΠΑ 12.03.26

Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο

Συναγερμός στο Μίσιγκαν. «Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο της συναγωγής και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή νεκρούς. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος
Το Εργατικό Τμήμα 12.03.26

Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος, με την υπ' αριθμ. 83/2026 απόφασή του, δικαίωσε απολυθέντες συνταξιούχους και παράλληλα εργαζόμενους στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου»,

Σύνταξη
Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν
Κυνισμός 12.03.26

Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος «ανέβασε» βίντεο στα social media που μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι, με την κάθε βολή σε μία σειρά αθλημάτων - τένις, ράγκμπι, μπάσκετ - να μετατρέπεται σε αμερικανό πλήγμα στο Ιράν

Σύνταξη
O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;
Προς τη Μεσόγειο 12.03.26

O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι, βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του οπλοστασίου της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)

Κορυφαίος αθλητής για τον μήνα Φεβρουάριο ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής μετά το σπουδαίο άλμα του στα 6,17μ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και η αντίδραση του «Μανόλο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026
Κόσμος 12.03.26

Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, το «ανθρώπινο κόστος» συνέχισε να αυξάνεται. Με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που επικαλείται ο Frontex, περίπου 660 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση
«Σχεδόν αόρατος» 12.03.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Σύνταξη
Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 12.03.26

Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο

Το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, που έδρευε στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στην Βρετανία την 1η Μαρτίου

Σύνταξη
Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)

Μια συζήτηση γεμάτη αναμνήσεις, παρασκήνιο και σκέψεις για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πιο χρυσές εποχές της Εθνικής

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία
Αθλητισμός & Σπορ 12.03.26

ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, το Καυτανζόγλειο παραχωρήθηκε προς χρήση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι δηλώσεις που έγιναν.

Σύνταξη
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»
Συνέντευξη 12.03.26

Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»

Το «χαρτί» της ασφάλειας «παίζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή που η γειτονιά μας έχει πάρει «φωτιά». Τους κλυδωνισμούς στην οικονομία δεν τους αξιολογεί ως πρώτη προτεραιότητα. Ενθαρρυμένος από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις «αποκηρύσσει» τον Πέδρο Σάντσεθ στέλνοντας μήνυμα στο δεξιό ακροατήριο και ελπίζει ακόμα στην αυτοδυναμία αν και ο δρόμος «είναι δύσκολος».

Σύνταξη
Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επί της ουσίας απαγορεύει τη διεξαγωγή του Finalissima 2026 ανάμεσα σε Ισπανία, Αργεντινή στο Κατάρ και το «στέλνει» στην έδρα της Ρεάλ το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
