Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης

Ο Λανουά εξακολουθεί τη λάθος τακτική με το ανακοινώνει ορισμούς πριν από τη διεξαγωγή αγώνων. Αυτό έκανε και την Τετάρτη (4/3) που δημοσιοποίησε τους ορισμούς της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η οποία γίνεται το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα (7-9/3), αν και την ίδια μέρα (4/3) γίνονταν οι εξ αναβολής αγώνες Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 4-1 και Κηφισιά-ΠΑΟΚ 1-4. Η συγκεκριμένη (λάθος) τακτική δημιουργεί κλίμα ασυλίας στα μεγάλα λάθη.

Ο Λανουά δεν τηρεί τα προσχήματα. Ακόμη κι έτσι μπορούσε να αλλάξει τους Φωτιά (Πέλλας), Βεργέτη (Αρκαδίας), παρότι ο μεν πρώτος ως διαιτητής και ο δεύτερος ως VAR συμφώνησε με το πέναλτι-φάντασμα που έδωσαν στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ αν και ο Σάντσες είναι αυτός που προκάλεσε την επαφή με τον Πέτκοφ. Ο Φωτιάς ορίστηκε VAR στο ματς Βόλος-ΟΦΗ (8/3) και AVAR στο Άρης-Ατρόμητος (7/3), ο Βεργέτης τέταρτος στον αγώνα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (8/3) και θα σφυρίξει (7/3) το ντέρμπι της Super League 2 Πανιώνιος-Καλαμάτα.

Αν ο Λανουά ήθελε να μην «φαίνονται» οι τιμωρίες θα μπορούσε να ανακοινώσει τους ορισμούς μετά τη διεξαγωγή των εξ αναβολής αγώνων. Εφόσον το έκανε, με το να μην τους αλλάζει δεν τηρεί τα προσχήματα. Αν τέτοιο πέναλτι δίνονταν υπέρ άλλης ομάδας θα ακούγονταν «καμπάνες», επίσης δεν υπάρχει περίπτωση να δίνονταν στα ευρωπαϊκά γήπεδα, επειδή δεν υπάρχει παράβαση. Επαναλαμβάνουμε ο παίκτης του ΠΑΟΚ προκάλεσε την επαφή με τον αντίπαλό του.

Θέλει ο Λανουά να συντηρεί φιλοσοφία ότι τη γλιτώσουν όσοι διαιτητές ευνοούν τον ΠΑΟΚ; Κάθε απάντηση δεκτή.

Και κάπου εδώ μπαίνει το κενό της τηλεκριτικής του Λανουά, μετά από κάθε αγωνιστική, που κακώς καταργήθηκε. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι η ΚΕΔ συμφωνεί με το πέναλτι-πρόκληση υπέρ του ΠΑΟΚ. Αν δεν καταργούσαν την τηλεκριτική θα φαίνονταν όλα, όμως αυτή η φημολογία «δένει» με το γεγονός ότι οι Φωτιάς, Βεργέτης παραμένουν στους ορισμούς της επόμενης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος της τακτικής του Λανουά. Έχει να κάνει με το ότι μπερδεύονται οι διαιτητές. Με το να μην παίρνει θέση η ΚΕΔ για τέτοιες κραυγαλέες φάσεις διαιτητικών λαθών, σημαίνει ότι ισχύει η διαρροή με το άρωμα πρόκλησης; Αν ισχύει πρέπει να παραιτηθούν άπαντες επειδή μας δουλεύουν ψιλό γαζί. Σε όλα υπάρχει ένα όριο!