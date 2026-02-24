Super League: Το τέλος της ελληνικής διαιτησίας είναι εδώ και έχει την υπογραφή του Λανουά

Όταν στα τέσσερα από τα επτά ματς της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπου προέκυψαν δύσκολες φάσεις, οι διαιτητές «επέτρεψαν» στο VAR να αποφασίσει για όλα, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να αποφανθεί ότι είναι ανύπαρκτη η εκπαίδευση των διαιτητών. Δεν ξανάγινε να μην πετυχαίνουν φάση. Το τέλος της ελληνικής διαιτησίας είναι εδώ και έχει την υπογραφή του Λανουά.

Πιο χαμηλά δεν γίνεται να πέσει το επίπεδο των διαιτητών του πίνακα της Super League, έπιασε πάτο. Εκτέθηκαν τόσο η ΕΠΟ του Γκαγκάτση όσο και η ΚΕΔ του Λανουά που διατυμπάνιζαν ότι τάχα η πρόοδος φάνηκε στα ματς Κυπέλλου Betsson, όπου στα δύσκολα παιχνίδια είχαν βάλει Έλληνες διαιτητές με ξένους VAR.

Σε όλα αυτά προσθέστε και ότι οι βοηθοί φοβούνται από την πλευρά τους να αναλάβουν ευθύνη, ώστε να στηρίξουν το έργο του διαιτητή του αγώνα, για περιπτώσεις που γίνονται μπροστά στα μάτια τους. Έτσι ακυρώνουν εαυτούς και με τη μόνη αρμοδιότητα που ασχολούνται είναι τα πλάγια άουτ, για τα οποία, αν προκύψει γκολ, υπάρχει το VAR.

Από τη στιγμή που οι διαιτητές ακύρωσαν εαυτούς, γιατί να ασχοληθούν οι βοηθοί; Ο Λανουά δεν έχει δικαιολογία, είναι 1,5 χρόνο στην Ελλάδα, μπορεί να καθιέρωσε κάποιες καινοτομίες στην εκπαίδευση των διαιτητών, όμως εκ του αποτελέσματος δεν βγήκαν.

Το καλοκαίρι, στη ΓΣ της ΕΠΟ (27/6/25), ο Λανουά είχε πει από τους βήματο ότι «οι Έλληνες διαιτητές γνωρίζουν από κανονισμούς αλλά όχι από ποδόσφαιρο», όμως εκτέθηκε με αυτή την άποψη βάσει των όσων έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο στα γήπεδα της Super League. Στο τελευταίο σεμινάριο ο Γάλλος και οι συνεργάτες του επικεντρώθηκαν στην φυσική κατάσταση των διαιτητών, όμως, εκ του αποτελέσματος, αλλού ήταν το πρόβλημα και δεν το είχαν δει. Έπρεπε να ρίξουν βάρος στην εκπαίδευση.

Ας δούμε τι έγινε την περασμένη Κυριακή (22/2) στα γήπεδα της Super League:

-Στο ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 0-2 ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου) βιάστηκε να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα, ζήτησε από τους παίκτες να περιμένουν και έδωσε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού αφού εξέτασε στην οθόνη την τελευταία φάση του αγώνα. Η φάση έγινε μπροστά στα μάτια του βοηθού Διαμαντή (Ηπείρου) που όμως δεν… ασχολήθηκε. Λέγεται ότι θα τιμωρηθεί τόσο ο Κατσικογιάννης όσο και ο βοηθός.

-Δυο παρεμβάσεις στο Αρης-Κηφισιά 1-1. Ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) πήρε πίσω πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς και μετά ακύρωσε γκολ των φιλοξενούμενων καθώς ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) τον κάλεσε σε ισάριθμα on field review! Ο Τσακαλίδης θεωρείται ως ένας εκ των ανερχόμενων διαιτητών. Αν αυτός έιναι από τους καλύτερους φανταστείτε τους χειρότερους.

-Στο ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1 ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) ακύρωσε γκολ του ΠΑΟΚ επειδή προηγήθηκε χέρι, με παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη (Κυκλάδων). Γενικά, ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε μια ακόμη φορά.

-Στο Πανσερραϊκκός-Βόλος 2-1 ο Κατοίκος (Αθηνών) κλήθηκε σε ανασκόπηση από τον Παπαπέτρου (Αθηνών) και πήρε πίσω πέναλτι υπέρ του Βόλου επειδή η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του αμυνόμενου.

Σύμφωνα με την UEFA αποδεκτή παρέμβαση VAR είναι ένα στα τέσσερα παιχνίδια