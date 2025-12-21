Κουμπαράκης: Ο «ειδικός VAR» που τιμωρήθηκε σε δυο φετινά ματς για λάθη στο VAR!

«Στο τέλος της καριέρας σου στην Ιταλία μπορείς να αποφασίσεις να αποχωρήσεις ή εάν έχεις τα προσόντα και τις δυνατότητες να ασχοληθείς με το VAR. Αυτό θέλω να κάνω εδώ στην Ελλάδα. Θέλω να δημιουργήσω ένα VAR group. Να δουλεύουμε μόνο ως ειδικοί επί του VAR», δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος του VAR Πάολο Βαλέρι, τον Μάρτιο του 2025. Όλοι περίμεναν ότι ο πήχης θα έμπαινε ψηλά, όμως απογοητεύτηκαν με τους πίνακες του περασμένου καλοκαιριού καθώς οι «ειδικοί VAR» της Super League ήταν μόνο δυο άτομα, ο Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων) και ο Κώστας Πουλικίδης (Δράμας)!

Παρόλα αυτά ο Πάολο Βαλέρι δεν εξήγησε με ποιά κριτήρια έκανε πίνακα «ειδικών VAR» με δυο άτομα και με ποια κριτήρια επέλεξε τους Κουμπαράκη, Πουλικίδη, αν και αυτή η επιλογή εξηγεί γιατί και το VAR αλλοιώνει αποτελέσματα αγώνων, όπως στον αγώνα Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1. Όπως κανείς δεν εξηγούσε γιατί ο 37χρονος Κουμπαράκης, ο οποίος δεν περνούσε τα αγωνιστικά τεστ, έμπαινε μόνο στο VAR (σ.σ. τα προηγούμενα δεν υπήρχε ο πίνακας των… ειδικών), ενώ έπρεπε να είναι εκτός πινάκων! Δηλαδή, ο «πίνακας των ειδικών του VAR» δημιουργήθηκε για να είναι καλυμμένος ο Κουμπαράκης αντί να πάει στο σπίτι του;

Ο Κουμπαράκης ανήκει στην ΕΠΣ Κυκλάδων, όπου πρόεδρος είναι ο Ρένος Φρέρρης, ο οποίος ταξιδεύει μαζί με την ΑΕΚ στα ματς του Conference League. Στην ΕΠΣ Κυκλάδων πήγε με μεταγραφή από την ΕΠΣ Θράκης.

Αν και «ειδικός VAR», που υποτίθεται ότι έπρεπε να διευκολύνει τους διαιτητές, ο Στέφανος Κουμπαράκης ήδη έχει τιμωρηθεί δυο φορές! Παραμένει άγνωστο αν θα τιμωρηθεί, όπως και ο διαιτητής Ευαγγέλου, για το πέναλτι που δεν έδωσαν στο 90+11’ του αγώνα Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1, καθώς ο τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης ομάδας Ραμίρες αντί για τη μπάλα βρήκε το κεφάλι του Μπιανκόν.

Το λάθος στη Λεωφόρο

Την πρώτη φορά ο Κουμπαράκης τιμωρήθηκε, φέτος, για το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 επειδή δεν επέμεινε ο Γερμανός VAR Περλ να εξετάσει το πέναλτι υπέρ του Καμπελά. Για αυτή τη φάση ο Λανουά τον «κατσάδιασε» δημόσια, συγκεκριμένα στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, βοηθών και των παρατηρητών της Super League. Το δεύτερο ματς, την τρέχουσα σεζόν της Stoiximan Super League, για το οποίο τιμωρήθηκε ο Κουμπαράκης είναι το Κηφισιά-Αρης 0-1, επειδή με διαιτητή τον Γιουματζίδη δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς. Για αυτά τα δυο ματς ο Κουμπαράκης έμεινε δυο αγωνιστικές εκτός, αν και στις άλλες 11 από τις 13 αγωνιστικές που ορίστηκε έχει πάρει διπλούς ορισμούς ως VAR ή AVAR!

Γλίτωσε «καμπάνα» για το Βόλος-Κηφισιά

Ο Κουμπαράκης έπρεπε να τιμωρηθεί για το ματς της 13η αγωνιστικής Βόλος-Κηφισιά 1-1. Στο 40’ ο Τσακαλίδης έκανε μεγάλο λάθος δίνοντας πέναλτι υπέρ του Βόλου σε βουτιά του Λάμπρου, καθώς ο Σόουζα δεν τον ανέτρεψε. Αντί ο Κουμπαράκης να τον καλέσει σε ανασκόπηση της φάσης, κακώς συμφώνησε με την απόφαση του Τσακαλίδη. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Χάμουλιτς και έκανε το 1-1. Δυο αγωνιστικές μετά ορίστηκε Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1, όπου δεν παρενέβη πως VAR για να δοθεί πέναλτι υπέρ του Μπιανκόν. Θα τον τιμωρήσει ο Λανουά;